Tutti in fila per una foto con Massimo Pericolo nella sua Varese

Tutti in fila per una firma, una stretta di mano e una foto insieme. Il tour di presentazione ai fan del nuovo album di Massimo Pericolo, il rapper di Brebbia, è partito da Varese nei locali del negozio Varese dischi, in galleria Manzoni (foto: Raffaele Della Pace).

La giovane rivelazione del panorama rap ha passato il pomeriggio ad incontrare i tanti giovani arrivati da tutta la provincia. Nei giorni scorsi è anche uscito il primo video del suo nuovo album girato tra Brebbia, Gavirate, Angera e Coocuio Trevisago.

Massimo Pericolo è lo pseudonimo di Alessandro Vanetti, rapper italiano, classe 1992, nato a Gallarate e cresciuto a Catania per poi tornare nel Varesotto e trasferirsi a Brebbia. Prima di “Le cose cambiano” ha pubblicato altri due album, “Scialla semper”, ispirato alla sua vicenda personale e al periodo passato in carcere in seguito all’operazione antidroga chiamata appunto Scialla semper e “Solo tutto”, all’interno del quale ci sono collaborazioni con Mahmood, Tedua, Achille Lauro, Tony Effe, Salmo, Madame, Venerus e J Lord. Nel 2021 ha pubblicato anche un libro, intitolato “Il signore del bosco”.