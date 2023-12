Un Natale in compagnia con il Centro anziani di Daverio

Il Centro Sociale Anziani di Daverio non lascia solo nessuno: molte le iniziative prese per le festività natalizie e per l’anno che verrà.

«Noi anziani possiamo e dobbiamo essere d’esempio nel dimostrare che volersi bene, superare le beghe d’ogni giorno donano qualità alla vita e ci riconciliano con il mondo intero», queste le parole del Presidente Delfino Barbieri, in occasione della presentazione del programma natalizio.

Il Natale porta allegria, riunioni in famiglia, condivisione e spensieratezza, ma la vita di tutti i giorni non è sempre così. Proprio per non lasciare solo nessuno durante le festività, il Centro Sociale Anziani di Daverio ha presentato una serie di proposte, che variano da pranzi e cene insieme a delle vere e proprie gite.

Ecco alcune delle iniziative per aspettare insieme il Natale e l’anno nuovo.

Giovedì 14 dicembre è in programma una gita a Verona, per visitare i Mercatini di Natale e i Presepi dell’Arena. Qui si troveranno tantissime idee regalo e addobbi natalizi, oltre a degustazioni gastronomiche e dolci Natalizi. Non mancherà sicuramente la musica. La partenza è prevista per le 6:30 ed il ritorno alle 20:00. La quota associativa di partecipazione è di € 40,00.

Da non perdere il Torneo di Burraco venerdì 15 dicembre alle 20:00.

Domenica 17 dicembre Pranzo di Natale al Centro, ore 12.30. Il Pranzo di Natale al Centro è una tradizione storica, è l’occasione per fare festa in compagnia e per scambiarsi gli auguri. La quota è di 35 euro.

La sera del 31 dicembre alle 20:30 si potrà partecipare al Cenone di Capodanno, e aspettare tutti insieme l’arrivo dell’anno nuovo. Quota 30 euro.

Anche il 2024 sarà un anno pieno di attività.

Infatti dal 15 al 19 maggio è in programma un tour di primavera per scoprire una parte della Toscana, il “Senese”. Verrà presentato con un video martedì 9 gennaio alle ore 15:00.

Domenica 14 gennaio alle 15:00 i Fisarmonicisti torneranno in sede per donare qualche momento di musica e spensieratezza.

Per informazioni:

Centro Sociale Anziani Daverio A.P.S.

Piazzale AVIS, 1 – 21020 Daverio Telefono e fax: 0332-948991

Mail: info@alcentrodaverio.it – www.alcentrodaverio.it