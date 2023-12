Unione per l’inclusione: il corso di formazione e solidarietà a Varese con il Collegio dei Geometri

Varese diventa il palcoscenico di un’iniziativa speciale che abbraccia sensibilizzazione, formazione e sostegno per superare le barriere architettoniche, aprendo le porte a un’esperienza unica di solidarietà.

Nasce da una collaborazione preziosa tra le associazioni ASBIN Niguarda, HSV, e il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Varese un’importante iniziativa benefica, focalizzata sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Il presidente del Collegio Geometri, Geom. Claudia Caravati, sottolinea l’importanza di comprendere le sfide quotidiane nell’utilizzo degli spazi pubblici e privati per progettare soluzioni efficaci e sormontare queste barriere.

Il corso di formazione, dal titolo “Ostacoli motori nella vita reale e abbattimento barriere architettoniche”, rappresenta il fulcro di questa iniziativa. Rivolto principalmente a professionisti tecnici, l’evento si terrà il mercoledì 13 dicembre 2023 dalle ore 14:30 alle 17:30 presso Villa Recalcati di Varese, al costo simbolico di euro 15,00, interamente devoluto all’Associazione ASBIN.

ASBIN si dedica al sostegno del Centro Spina Bifida di Niguarda, fornendo assistenza multidisciplinare ai bambini nati con questa grave malformazione congenita e alle loro famiglie. Allo stesso tempo, HSV, fondata nel 1984, si concentra sull’attività di basket in carrozzina, impegnandosi attivamente nel supporto a persone con disabilità.

Il corso vedrà la partecipazione di esperti nel campo dell’abbattimento delle barriere architettoniche come il Geom. Giovanni Battistella e la Dr.ssa Maria Pia Pisoni, medico chirurgo presso l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’Granda di Milano. Il Vicepresidente di HSV Varese, Antonio Bazzi, contribuirà anche alla discussione, portando la prospettiva e l’esperienza diretta dell’associazione.

L’evento non si limiterà alla sola formazione teorica. Al termine del corso, i partecipanti avranno l’opportunità di intraprendere un percorso pedonale nel centro di Varese per comprendere direttamente le sfide legate alla disabilità. Questa passeggiata consentirà loro di ricevere consigli pratici e suggerimenti direttamente dalle persone che vivono quotidianamente queste sfide.

Il Collegio Geometri di Varese si posiziona dunque come un punto di riferimento nel promuovere la sensibilizzazione e l’azione concreta per rendere gli spazi più inclusivi ed accessibili a tutti. Una giornata di condivisione, apprendimento e solidarietà che auspica un’adesione numerosa, verso un obiettivo comune: abbattere le barriere, costruire un mondo più inclusivo per tutti.