Valore Bf annuncia la prima operazione di acquisizione

“Adesso inizia per noi un nuovo ciclo di crescita, focalizzato totalmente sul mercato ICT” aveva dichiarato Fabio Bernardini, amministratore unico di Valore BF il 27 luglio scorso, dopo aver ufficializzato il passaggio di proprietà della Business Unit 3D.

L’operazione aveva segnato per l’azienda di Gallarate l’inizio di una nuova fase di forti investimenti. Questo ciclo prende ufficialmente il via oggi con la firma della prima operazione di acquisizione di una storica e riconosciuta realtà locale, che consentirà di creare sinergie e crescita consolidando la presenza sul mercato ICT.

“Si tratta di un accordo Win-Win. Le piccole e medie imprese devono essere in grado di unire le forze e collaborare, se vogliono rimanere sul mercato in modo competitivo”. In un contesto economico in cui i grandi investitori finanziari la fanno da padroni, il progetto di Valore BF si muove in controtendenza. “Fare rete è un modo per aumentare la propria quota di mercato mantenendo salda la propria identità”.

E’ un vantaggio anche per il tessuto imprenditoriale locale e per il territorio, che si mantengono così vivi, attivi e attrattivi” conclude sempre Fabio Bernardini, confermando che non si tratta di un’operazione isolata ma della strategia con cui Valore B.F. si muoverà sul mercato nei prossimi tre anni.