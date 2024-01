A Saronno si nuota nel pallone: la copertura della piscina esterna raddoppia l’impianto di via Miola

Sarà inaugurata entro la fine di gennaio la nuova copertura della vasca esterna della piscina di via Miola, che permetterà di ampliare notevolmente gli spazi e la fruibilità dell’impianto sportivo gestito dalla Saronno Servizi Società Sportiva Dilettantistica..

La copertura, realizzata con un pallone pressostatico, sarà montata nei prossimi giorni e permetterà di avere più spazio per nuotare, aumentando le ore di nuoto libero, i corsi, le attività per i piccoli ma anche di trovare nuovi spazi per chi vuole avvicinarsi al nuoto agonistico.

L’investimento è stato realizzato da Saronno Servizi Spa e SSD: «Si punta ad offrire un servizio di qualità, grande vivibilità e soprattutto un ambiente gradevole per tutti gli utenti, dai corsisti ai piccoli che grazie a questa soluzione potranno godersi ore di gioco in compagnia anche nei freddi mesi invernali – spiegano i responsabili della Saronno Servizi – La copertura sarà montata nove mesi all’anno, da settembre a maggio e permetterà di sfruttare al meglio anche la vasca esterna, che ovviamente nel periodo estivo tornerà ad essere scoperta. All’interno, si creerà un ambiente luminoso con effetti di luce che permetteranno un’esperienza unica nelle fredde e cupe giornate invernali ed anche al mattino presto e alla sera. Grande attenzione al comfort della vasca e del pallone e al contenimento dell’impatto ambientale».

L’inaugurazione, la cui data verrà comunicata nei prossimi giorni, si terrà con un happening per grandi e piccoli durante il quale saranno presentate anche le iniziative che permetteranno di aprire ulteriormente la piscina alle scuole e non solo, con corsi di pilates posturale, cromo gym e corsi dedicati ai genitori nelle ore dei corsi bambini, nuove offerte per il nuoto libero e momenti di gioco in acqua per i più piccoli. Preziose anche le opportunità di ore vasca che si potranno offrire ai futuri atleti, ossia ai ragazzi del corso propaganda.

«È un investimento perfettamente in linea con la mission di Saronno Servizi Spa, che ancora una volta fa crescere l’offerta agli utenti e alla comunità puntando sulla qualità e sull’eccellenza del servizio – spiega il presidente della società Pietro Insinnamo – Con questo nuovo investimento la piscina di Saronno si conferma un vero e proprio polo di servizi capace di offrire corsi e opportunità a tutte le fasce d’età e a tutte le tipologie di utente».

«Un sogno che si avvera – aggiunge l’amministratore unico della SSD, Cesare Fusi – In questi ultimi anni ci siamo attivati costantemente per allargare la nostra offerta agli utenti ma nonostante le nuove idee e i nuovi corsi non riuscivamo a soddisfare tutte le richieste. La soluzione l’avevamo davanti agli occhi, coprire la vasca esterna. In collaborazione con la Saronno Servizi SpA abbiamo studiato il progetto dal punto vista della fattibilità economica, delle opere edili e dell’impiantistica; mentre con i collaboratori della SSD sono state valutate attentamente le possibilità di sviluppo delle attività al fine di mettere a disposizione di tutte le categorie di utenti una offerta più ricca. Così facendo la copertura della vasca esterna, da settembre a maggio, ci permetterà di aumentare le ore del nuoto libero».