Al via il corso di sci alpino a Domobianca dello Sci Club Assi di Somma Lombardo

Il 25° Corso di Sci Alpino organizzato dallo Sci Club Assi di Somma Lombardo è alle porte, confermando la tradizione di anni passati. La location scelta, Domobianca, si conferma come la stazione ideale per accogliere corsi adatti a principianti e non solo. La località, a poco più di un’ora di pullman da Somma Lombardo, si presenta come una stazione completamente rinnovata, con piste di ottima qualità e sicurezza.

Il corso, che si svolgerà come di consueto il sabato pomeriggio, promette di offrire un’esperienza formativa completa e coinvolgente. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere o perfezionare le loro abilità sciistiche, avvalendosi dell’esperienza di istruttori qualificati.

Corsi di Sci e snowboard:

La stagione 2023-2024 porta con sé l’inizio dei corsi di sci alpino e snowboard, che culmineranno con una gara di fine corso il 17 febbraio 2024. Le date dei corsi sono fissate per il 20 e 27 gennaio, 3, 10 e 17 febbraio, con le lezioni che si terranno, appunto, a Domobianca. Non solo per principianti, ma anche per coloro che vogliono avvicinarsi all’agonismo, saranno organizzati corsi mirati per soddisfare le esigenze di ogni appassionato di sport invernali.

Convenzioni e Contatti:

L’A.S.S.I ha stabilito una convenzione con la stazione di Domobianca, offrendo prezzi agevolati per gli ski pass e consumazioni al self-service. Questo permette ai partecipanti di godere appieno dell’esperienza sciistica senza eccessive spese.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare lo Sci Club Assi tramite i seguenti canali:

Indirizzo: Via Mosterts 8/10, Somma Lombardo 21019 (VA)

Telefono: +39 331 77 53 680

Email: info@sciclubassi.it

Orari di Contatto: