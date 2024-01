Appello per un’iniziativa a Gallarate contro la guerra a Gaza

Riceviamo e pubblichiamo

Il 7 ottobre il barbaro attacco di Hamas contro Israele ha prodotto centinaia di vittime civili e di ostaggi, molti di essi ancora prigionieri e dispersi. Ma quello che sta accadendo a Gaza e in Cisgiordania non è solo la risposta di Israele ad Hamas, bensì un nuovo massacro di civili palestinesi uccisi dalle bombe, dalla fame, dalla distruzione di ogni infrastruttura vitale, in primo luogo ospedali e rifugi. La morte di ormai oltre 26 mila persone, circa la metà bambini e donne, non ci può lasciare indifferenti. Non possiamo restare in silenzio e lasciar tuonare solo le armi; facciamo rumore e alziamo la nostra voce per dire BASTA ARMI, BASTA GUERRE, BASTA MASSACRI nella terra di Palestina, in Medio Oriente e in tutte le zone di conflitto. Ci rivolgiamo alla società civile gallaratese, a cittadine e cittadini, ad associazioni e forze politiche affinché l’indifferenza non sia complice del dramma disumano a cui stiamo assistendo. Chiediamo insieme che cessi il fuoco subito, che tutti gli ostaggi israeliani tornino a casa incondizionatamente, che a Gaza giungano tutti gli aiuti necessari per salvare vite umane. Chiediamo che la comunità internazionale scongiuri il genocidio del popolo palestinese, che i governi e l’Unione Europea riconoscano lo Stato di Palestina; che si affermi il diritto internazionale e si lavori per una pace giusta in cui il popolo israeliano e quello palestinese possano godere di pari sicurezza, dignità e diritti in una terra da condividere e non da occupare. Per questo come, nella ricchezza delle nostre differenze ma sotto la comune bandiera della pace e dell’umanità, perché siamo convinti che ogni voce, unita a quelle di tanti altri luoghi del mondo, può fare, ora più che mai, la differenza.

Per i promotori: Carlo Naggi Gallarate

Adesioni: Associazione per la Pace_Casa delle Donne “A. Andriulo”_Collettivo Lilith_Europa Verde Città di Varese_Europa Verde Fed. Prov. di Varese_Legambiente Ticino_Medicina Democratica_Unicomal PCI Fed. di Varese_PRC/SE Gallarate_PRC/SE Fed. Varese_Sinistra Italiana Busto Arsizio_Sinistra Italiana Provincia di Varese_Unione Popolare Varese.

