Auto si ribalta nel lago a Colico, un morto e due feriti gravi

Tuttavia, dobbiamo purtroppo segnalare la presenza di una vittima, mentre gli altri due occupanti sono stati elitrasportati in ospedale. Sulla zona sono anche intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Milano, impegnati attualmente nell’operazione di recupero dell’autovettura. L’intervento è ancora in corso. Al momento, non disponiamo di ulteriori informazioni riguardanti le vittime o le circostanze precise dell’incidente.

Galleria fotografica Auto ribaltata nel lago a Colico 4 di 6

Sono ancora in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine le dinamiche che hanno portato, poco dopo le ore 16 di martedì 2 gennaio, al ritrovamento di un’auto ribaltata nel lago a Colico, in via Abbazia di Piona nella frazione Olgiasca.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti,u n autista ha perso il controllo del veicolo finendo giù da una scarpata e terminando la corsa nelle acque del lago. Un vigile del fuoco appartenente al nucleo sommozzatori di Milano, che si trovava libero dal servizio, è stato testimone dell’accaduto e si è immediatamente tuffato nelle acque gelide per soccorrere gli occupanti dell’auto. Grazie alla sua tempestiva azione è riuscito ad estrarre tre persone dall’abitacolo. Subito dopo l’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Lecco, Como e Sondrio con diversi mezzi di soccorso e natanti.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto hanno costatato il decesso di una donna di 56 anni. Altri due uomini erano all’interno del veicolo: un 79enne rinvenuto in arresto cardio circolatorio, che è stato ospedalizzato con procedure di rianimazione in corso in gravi condizioni all’ospedale di Gravedona.

Il secondo uomo, di 60 anni, è stato invece portato – sempre in condizioni gravi – all’ospedale di Varese dopo essere rinvenuto in arresto cardio circolatorio, ospedalizzato con procedure di rianimazione in corso.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso da Sondrio, 2 automediche, 3 ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.