Busto Arsizio in Vinile torna a far brillare gli occhi degli appassionati con l’associazione 33&45

L’Associazione 33&45, fervente sostenitrice della passione per la musica, i supporti fisici, il vintage e la memorabilia, continua a far brillare la scintilla dell’amore per il vinile con la sua ormai consolidata manifestazione “Busto Arsizio in Vinile”. Questo evento, giunto alla sua 15a edizione, ha conquistato il prestigioso patrocinio dell’Amministrazione comunale, posizionandosi come un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati del disco in vinile nella zona.

La fiera, riconosciuta tra le 10 più importanti nel settore nel Nord Italia, registra una media di circa 1.000 presenze a evento, un segno tangibile della sua crescente popolarità nel corso degli anni.

La prossima edizione si terrà domenica 21 gennaio presso le due Sale Gemelle del Museo del Tessile, situato nel suggestivo parco di Via Volta con accesso anche da Via Galvani. L’evento, con ingresso libero, sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00 e promette di soddisfare ogni appassionato del vinile, del vintage e della musica in generale.

Circa 35 stand di espositori provenienti dal territorio e dal Nord Italia, inclusi rappresentanti da Liguria, Piemonte e Toscana, presenteranno una vasta gamma di materiale di alta qualità in ogni formato immaginabile. La fiera offrirà punti di ascolto, gadget, rarità, merchandise musicale e giradischi sempre accesi per garantire un’esperienza completa agli appassionati.

La vicesindaco e assessore alla Cultura, Manuela Maffioli, sottolinea che l’evento ha il potere di attirare appassionati anche da regioni distanti, dimostrando che la passione per la musica e il vinile supera i confini geografici. La fiera, infatti, si è affermata come un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni musicali, con il supporto di numerose associazioni del tavolo Musica della città.

La novità di quest’anno sarà una piccola mostra di quadri ispirati alla musica, evidenziando come il vinile non sia solo un supporto musicale, ma anche un’opera d’arte, come dimostrano le iconiche copertine realizzate da artisti.

Il presidente dell’Associazione 33&45, Lorenzo Prato, sottolinea che il vinile è un’opera d’arte e un oggetto di antiquariato, come evidenziato dalle copertine d’artista. Questo concetto troverà espressione in una mostra di quadri durante l’evento.

A conferma della crescente passione, per il 2024 sono programmati tre appuntamenti al Museo del Tessile: il 21 gennaio, il 16 giugno e il 20 ottobre.

L’Associazione 33&45, nata come un piccolo gruppo di amici, si è evoluta in una comunità di esperti, cultori, collezionisti ed editori, aperta al dialogo con enti pubblici, associazioni e organizzazioni private affamate di musica. L’obiettivo principale rimane la promozione della cultura musicale in tutte le sue forme, supporti e generi, senza alcun limite o confine, unendo il collezionista più raffinato al curioso appassionato, al maniaco del vintage e di seconda mano, e a chi è sempre in cerca di buoni affari e di microsolchi.