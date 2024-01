Cadrezzate con Osmate piange Vincenzo Taravella

Lutto a Cadrezzate con Osmate. Il paese ha dovuto dire addio a Vincenzo Taravella, volontario e amministratore da sempre a fianco della propria comunità, anche durante i momenti più difficili.

Taravella si è da sempre impegnato per la sua Cadrezzate con Osmate prima come volontario e coordinatore della Protezione civile (intervenendo in aiuto delle persone più fragili durante la pandemia) e poi come consigliere comunale. Impegno che Taravella ha dimostrato anche sul lavoro e come sindacalista.

«Quanti ricordi, quanti aneddoti affiorano e scorrono in queste ore nella mia mente – racconta il sindaco di Cadrezzate con Osmate Cristian Robustellini -, soprattutto, il rivivere le emozioni nascenti dalla sua proverbiale e disarmante umanità e l’altruismo in favore delle istanze del prossimo, chiunque si fosse posto, per bisogno, davanti a lui. Mai fuori luogo, mai fuori posto, sempre disponibile. Uomo dall’animo puro, uomo semplice, profondo ed autentico. Vero!».

«Ora – aggiunge il primo cittadino – è impossibile colmare con le semplici parole l’immenso vuoto e dolore che Vincenzo lascia, soprattutto a me che è stato l’amico fraterno e fedele compagno di viaggio in questo fragile mondo terreno e che sempre lo sarà, anche da lassù. Addolorati nel ricordo di tutto ciò che di unico abbiamo insieme vissuto, io, gli amici e colleghi consiglieri comunali e il personale dell’ente riconosciamo il suo alto impegno profuso con estrema dedizione per la nostra fiera comunità. Alla cara Patrizia, e ai figli Elenora e Niccolò, esprimo il mio cordoglio e i sensi delle condoglianze da parte di tutti i cadresmatesi».