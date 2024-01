Concerto barocco in occasione della festa patronale di Sant’Ilario

In occasione della festa patronale di Sant’Ilario a Marnate il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus diretti dal M° Marco Raimondi presentano il tradizionale concerto con il meglio della musica barocca di Antonio Vivaldi tra cui il Credo Rv591 e 592, il Concerto RV443 per flautino e il Concerto RV533 per 2 flauti.

Ingresso fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per questo evento è possibile riservare sul sito il posto a sedere nelle prime file sostenendo così l’attività dell’associazione; si può procedere alla prenotazione fino a 6 ore prima dell’evento, altrimenti sarà necessario presentarsi direttamente all’ingresso (consentito fino ad esaurimento posti anche senza prenotazione).