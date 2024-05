A Marnate i vandali danneggiano gli alberi piantati per i bambini della scuola dell’infanzia

Domenica 21 aprile era stato un giorno speciale a Marnate: la scuola dell’infanzia Parrocchiale San Luigi aveva festeggiato i primi cento anni dalla sua fondazione.

Giochi, ricordi, momenti di spensieratezza per l’intera comunità e anche un gesto simbolico che aveva coinvolto i piccoli alunni della scuola. Nel parco ex Mulino erano state infatti piantate alcune piantine di corniolo, una per ciascuna sezione, con la volontà di farle crescere e lasciate a futura memoria come simbolo del centenario.

A distanza di poche settimane dalla festa, l’amara scoperta: alcuni vandali hanno distrutto le piantine, alcune sono state sradicate e i cartelli realizzati dai bambini, che indicavano la sezione di appartenenza, sono stati rovinati.

Un gesto che non ha giustificazione e che ha ferito i marnatesi, come racconta il sindaco Elisabetta Galli: «Siamo tutti amareggiati, un gesto increscioso reso ancora più grave dal fatto che le piante erano dedicate ai bambini della scuola dell’infanzia. Ci siamo subito adoperati affinché nuovi arbusti vengano piantumati e la scuola è stata allertata, affinché gli alunni realizzino nuovi cartelli da apporre alle piante. Non lasceremo vincere i vandali».

Ancora una volta, un episodio che mostra quanto poco senso civico ci sia, perché chi compie queste azioni senza logica non comprende il valore del bene comune e quanto i luoghi pubblici appartengano davvero a tutti.