Divieto temporaneo dell’utilizzo dell’acqua corrente a Cocquio Trevisago

“Acqua non potabile” a Cocquio Trevisago. Nella giornata di lunedì 27 maggio il sindaco Danilo Centrella ha firmato l’ordinanza (qui il link), con decorrenza immediata, che introduce il divieto temporaneo dell’utilizzo dell’acqua erogata dal Gestore pubblico, per usi igienici ed alimentari in tutto il territorio comunale.

A indicare l’acqua di Cocquio Trevisago non potabile è stata Ats Insubria, comunicando l’esito delle analisi delle acque destinate al consumo umano nella nota con prot. N. 6114 del 27.05.2024.

Nell’ordinanza non è specificato quale sia il valore non a norma che ha portato all’ordinanza, ma si precisa che “non appena saranno riscontrati valori conformi alla vigente normativa, per il consumo dell’acqua come bevanda o per la preparazione di cibi, a seguito delle debite verifiche degli organi competenti”, l’ordinanza verrà revocata.