Escono per il veglione ma finiscono con l’auto nel canale Cavour: due morti a Galliate

Il veglione a casa di amici, lo stare insieme la serata di capodanno e poi, una volta completati i brindisi con lo scoccare della mezzanotte, il momento del fare rientro a casa. Ma la coppia di anziani non ha mai raggiunto la destinazione; i loro corpi sono stati trovati nella tarda mattinata di martedì, 2 gennaio, dai vigili del fuoco allertati dai parenti che non avevano più notizie della coppia.

Il fatto è successo a Galliate, Comune del Novarese: l’auto sulla quale la coppia viaggiava è stata ripescata dai vigili del fuoco sul fondo del canale Cavour. La coppia, come riporta “La Voce di Novara e laghi“, viveva nello stesso Comune dove il veicolo è uscito di strada: nella serata fra l’ultimo e il primo dell’anno in tutta la zona insisteva una pesante nebbia, fattore, questo che potrebbe aver concorso per quella che a tutti gli effetti sembra risultare come una tragica fatalità. Un incidente stradale che non ha dato scampo ai due anziani. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia.

I parenti dei coniugi, allarmati per non avere più notizie degli anziani, hanno composto il 112 segnalando la stranezza, consentendo quindi alle forze dell’ordine di ricostruire il percorso della coppia e fare nella tarda matrtinata di martedì la tragica scoperta. (nella foto, i mezzi dei vigili del fuoco)