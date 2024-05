ArchiviFuturi apre le porte di case museo e laboratori degli artisti, tra Varesotto e Nord Milano

Dopo il successo delle prime due edizioni, dal 7 giugno al 7 luglio 2024 si rinnova il consueto appuntamento con Archivifuturi. Festival degli Archivi del Contemporaneo, in un territorio compreso tra l’Alto Milanese e la provincia di Varese, fino ai laghi e il confine svizzero.

Galleria fotografica I luoghi di Archivifuturi 4 di 12

Una occasione unica per scoprire il patrimonio culturale del XX e XXI secolo sviluppato in un’ampia area geografica eletta da importanti artisti contemporanei quale luogo privilegiato per la ricerca, la produzione artistica e caratterizzata dalla presenza di musei, fondazioni, case museo e archivi a loro dedicati.

Archivifuturi, organizzata dalla Rete Archivi del Contemporaneo, di cui è capofila il Maga di Gallarate, è sostenuta da Fondazione Cariplo nell’ambito di Emblematici Provinciali – progetto Switch on. Live arts and community festival con il supporto di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Con l’obiettivo strategico di consolidare e proiettare nel futuro la rete Archivi Del Contemporaneo, anche in questa terza edizione del Festival sono stati coinvolti nuovi enti che si fanno promotori dei valori di integrazione e cooperazione tra istituzioni, arricchimento culturale e valorizzazione territoriale, mirando ad inserirsi stabilmente come partner del network.

Per un mese intero, il Festival propone un ricco calendario di mostre, laboratori e attività per i ragazzi e per le famiglie, visite agli studi d’artista, spettacoli teatrali e concerti, ospitato da importanti istituzioni del territorio, come il Museo Maga (Gallarate), il Museo Bodini (Gemonio), Il Borgo di Lucio Fontana (Comabbio), Museo MIDeC (Cerro di Laveno Mombello), Fondazione Sangregorio (Sesto Calende), Casa Testori (Novate Milanese), Atelier Vittore Frattini (Varese), Archivio Missoni (Sumirago), Fondazione Morandini (Varese), Museo Pagani (Castellanza), Fondazione Angelo Bozzola (Galliate), Casa studio Enrico Baj (Vergiate), Museo Volandia (Somma Lombardo), Chiostro di Voltorre (Gavirate), Civico Museo Parisi Valle (Maccagno con Pino e Veddasca), MAP – Museo Arti Plastiche (Castiglione Olona), Museo Butti (Viggiù), Fondazione Museo Agusta (Samarate), Studio Mario da Corgeno (Corgeno di Vergiate).

Nella giornata inaugurale di venerdì 7 giugno, il Maga di Gallarate accoglie quattro appuntamenti a ingresso gratuito: la Masterclass “A ritmo di telaio”, inserita nel programma di INTRECCI#3 alla scoperta della tessitura e dello stile Missoni (ore 16.00); la presentazione degli “Atti del Corso di Alta Formazione per gli Archivi del Contemporaneo”, esito dell’azione 2021 della rete Archivi del Contemporaneo (ore 18.00); la visita guidata alle mostre in corso, con particolare attenzione alle rassegne Vittorio Tavernari. Vorrei scolpire l’universo, dedicata alla recente acquisizione dell’Archivio Tavernari da parte del Maga, e Fashion Illustration, a cura dell’Archivio Missoni e allestita nella Sala Arazzi Ottavio Missoni (ore 19.00); il dj-set Prospettive Musicali Live, a cura di Gigi Longo conduttore della storica trasmissione di Radio Popolare (dalle ore 20.00).

Sabato 8 giugno torna il tour di Archivifuturi, un itinerario organizzato in bus alla scoperta di tre luoghi dell’arte inediti per il Festival: il Museo Parisi Valle di Maccagno, lo Studio di Mario da Corgeno e la Casa Studio Enrico Baj di Vergiate.

Partenza dal Maga alle ore 9.30; rientro ore 19.00. Costo partecipazione € 10.00 (gratuito fino a 10 anni); prenotazioni a biglietteria@museomaga.it

Molto interessanti sono anche le proposte didattiche, studiate per bambini, adulti e famiglie. Tra queste, Storie e manifatture. Visite a merenda (per bambini dai 5 ai 10 anni; Cerro di Laveno Mombello, Museo MIDeC, sabato 15 giugno, ore 16.30), Ombraluce, dedicata allo scultore Vittorio Tavernari e al suo archivio (per famiglie e bambini dai 6 ai 10 anni; Gallarate, Museo MA*GA, domenica 16 giugno, ore 15.30), il workshop di ceramica per adulti con la partecipazione di Sara Dalla Costa (Cerro di Laveno Mombello, Museo MIDeC, venerdì 21 giugno e venerdì 5 luglio, ore 14.30).

Le sedi degli enti coinvolti si trasformeranno in palcoscenici pronti ad accogliere musica, teatro, e molto altro ancora, come il concerto del Duo Iberico (Giacomo Arfacchia e Nicolas Bourdoncle), che propone un’interpretazione di brani di compositori contemporanei, dalla metà del Novecento ai giorni nostri (Gallarate, Museo Maga, sabato 22 giugno, ore 21.00), o quello di Cesare Picco, pianista, improvvisatore e compositore che presenta il suo album Sky Tales (Cerro di Laveno Mombello, Museo MIDeC, sabato 15 giugno, ore 17.00), o la passeggiata musicale tra le opere d’arte della Fondazione Sangregorio di Sesto Calende accompagnata da brani eseguiti con l’arpa celtica, la fisarmonica e il flauto traverso (giovedì 20 giugno, ore 19.00); o ancora, lo spettacolo teatrale Di Franca in Franca… la comicità è donna che propone un viaggio nel mondo di Franca Rame e Franca Valeri (Cerro di Laveno Mombello, Museo MIDeC, domenica 23 giugno, ore 21.00), o e l’esibizione dell’ensemble jazz italiano We Kids Quintet (Gemonio, Museo Floriano Bodini, mercoledì 3 luglio, ore 21.00).

In concomitanza con gli appuntamenti di Archivifuturi, al Maga tornano le consuete serate in musica di Estate all’HIC, la rassegna estiva promossa da Città di Gallarate che quest’anno propone un programma eclettico: la celebrazione dei 50 anni di attività della Treves Blues Band (venerdì 14 giugno, ore 21.00; ingresso € 15,00 acquisto su Ticketone.it), il concerto lirico sinfonico Progetto Verdi, con l’Orchestra Filarmonica Europea di Gallarate e la Corale Lirica Ambrosiana, diretto dal M° Marcello Pennuto (sabato 6 luglio, ore 21.00; ingresso €10,00/€6,00 fino a 21 anni, acquisto in loco), e lo spettacolo Un pianista sull’oceano con Lorenzo Bovitutti e il Quintetto Placard dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano (sabato 13 luglio, ore 21.00; ingresso €10,00/€6,00 fino a 21 anni, acquisto in loco).

Per il programma dettagliato di Archivifuturi e le informazioni: museomaga.it

Il Festival Archivifuturi è stato inaugurato nel 2022 come una delle azioni del progetto ARCHIVI DEL CONTEMPORANEO. LOMBARDIA TERRA D’ARTISTI, il cui studio di fattibilità era stato sostenuto nel 2018 da Fondazione Cariplo ed è stato premiato e finanziato tra i vincitori del bando di Regione Lombardia PIC – Piani Integrati della Cultura. Con la creazione del network ARCHIVI DEL CONTEMPORANEO. LOMBARDIA TERRE D’ARTISTI (2021-2022), sono state poste le basi di una collaborazione sinergica tra enti volta a collegare le istituzioni museali e culturali già attive sul territorio dell’alto milanese e della provincia di Varese con gli Archivi d’artista, le case museo, gli studi ancora visitabili, svolgendo un’azione strategica di promozione mediante un’attività di valorizzazione a beneficio del territorio dal punto di vista sociale, ambientale, turistico e anche economico.

Le sedi del Festival

Museo Maga, Archivio Missoni, Casa Testori, Fondazione Morandini, Fondazione Sangregorio, Il Borgo di Lucio Fontana, Museo Floriano Bodini, Museo MIDeC, Atelier Vittore Frattini, Casa Studio Enrico Baj, Chiostro di Voltorre, Civico Museo Parisi Valle, Fondazione Angelo Bozzola, Fondazione Museo Agusta, MAP Museo Arte Plastica, Museo Butti, Museo Pagani, Museo Volandia, Studio Mario da Corgeno

Partner di progetto

Museo Maga, Museo Civico Floriano Bodini, il Borgo di Lucio Fontana, Associazione Archivio Franco Fossa, MIDeC, Premio Gallarate, Fondazione Sangregorio, Associazione Giovanni Testori, Associazione Archivio Silvio Zanella e Lilliana Bianchi, Associazione Festival Comicità Luino, Associazione Area 101, Associazione Musicale G. Rossini ETS