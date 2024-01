Famigliari e amici si stringono per l’ultimo addio a Vanessa Gatti, scomparsa nella tragedia in Val Formazza

Grande commozione e cordoglio ad Uboldo, per l’ultimo addio a Vanessa Gatti, 30enne di Origgio morta domenica 7 gennaio in alta Val Formazza, travolta da una valanga mentre ci assolava con il compagno Roberto Biancon.

Cresciuta ad Origgio, i funerali di Vanessa si sono svolti nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio nella parrocchia di Uboldo (la parrocchia di Origgio è al momento inagibile), alla presenza di famigliari, amici e conoscenti.

Tra le corone portate in ricordo della donna, quella degli ex compagni di scuola, classe 1993, i colleghi di lavoro e gli amici.

‘’Una parola è poco e due sono troppe, per esprimere il dolore di questo momento – ha commentato il parroco Riccardo Pontani durante l’omelia -. Il dolore di una mamma e di un papà, di una famiglia, di amici e colleghi. Una parola e poco e due sono troppe per cercare di portare consolazione in un momento come questo è per racchiudere il mistero della vita, come quella di Vanessa, per esprimere la speranza nella fede, che la morte non è la fine di tutto, non è l’ultima parola’’.

‘’Vanessa che amava salire in alto, come l’altro giorno, ora è sulle vette più alte, quelle di Dio – ha proseguito don Pontani -. La nostra preghiera in questo momento, sia il modo più vero e l’unico, che abbiamo per esprimere l’affetto e la vicinanza per l’estremo saluto a Vanessa. Restano tutte le domande, i perché che si affollano nella mente e nel cuore. Queste nostre domande, i perché e quel senso di ribellione che spesso si affaccia nel cuore dell’uomo, li presentiamo a Dio, che è l’unico che può aiutarci in questo momento a stare di fronte al mistero della morte. La preghiera ci aiuti a diffondere speranza nel nostro quotidiano, nel fatto che la vita, pur con i suoi imprevisti, non è inutile, ma ha un senso’’.

A salutare la bara le note di una canzone che Vanessa amava, ‘Angela’ di Robbie Williams.