Guasto sulla linea tra Busto Arsizio e Legnano, treni soppressi e in ritardo

Un guasto riscontrato oggi, sabato 13 gennaio, sulla linea ferroviaria tra Busto Arsizio e Legnano sta causando ritardi fino a 60 minuti. A causa del problema tecnico, sul quale stanno già lavorando gli addetti, sono state predisposte variazioni di percorso, oltre che cancellazioni treni.

Alternative di viaggio

I pendolari diretti a Milano possono utilizzare i treni sulla direttrice S50 Biasca-Malpensa in partenza nelle stazioni di Gallarate e Busto Arsizio. Questi mezzi hanno l’interscambio nella stazione di Busto Nord. In alternativa si possono prendere treni della direttrice Laveno -Varese Nord – Saronno – Milano in partenza dalla stazione Nord.

I viaggiatori diretti nelle stazioni tra Busto Arsizio e Varese possono utilizzare i treni delle linee Milano – Cadorna – Novara Nord – Milano Centrale, Porta Garibaldi e Malpensa fino a Busto Arsizio Nord. Da qui i treni della linea S50 Malpensa – Biasca. I viaggiatori diretti nelle stazioni tra Varese e Porto Ceresio possono utilizzare i treni della linea Milano Cadorna – Saronno – Varese Nord – Laveno fino a Varese Nord. Poi l’interscambio con i treni in partenza dalla stazione di Varese Fs raggiungibile a piedi.

Previsto servizio il bus sostitutivo che farà spola tra le stazioni di Busto Arsizio e Varese. Primo Bus in partenza dalla stazione di Busto Arsizio alle 11:45 e bus in partenza dalla stazione di Varese alle 11:30. Si ricorda che gli autobus potranno subire aumenti di percorrenza in

base alle condizioni del traffico stradale.

I punti di fermata del bus nelle stazioni sono indicati sul sito www.trenord.it/linee-e-orari/il-nostro-servizio/bus-

sostitutivi/