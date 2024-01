Il bel gioco non basta: Uyba sconfitta a Firenze

La Uyba mette in campo una bella pallavolo a Palazzo Wanny a Firenze, anche se alla fine ad avere la meglio sono le padrone di casa della Savino del Bene Scandicci che vincono 3-1 (25-22, 18-25, 25-15, 25-11).

Lualdi e compagne hanno giocato in modo brillante nei primi due set ma hanno dovuto cedere alla forza delle avversarie che, dopo un inizio in salita, sono state capaci di prendere in mano le redini del gioco, grazie soprattutto al talento di Antropova (22 punti), Ruddins (15) e Zhu (11), devastanti in attacco. Per Scandicci bene anche il muro con Da Silva che segna ben 5 dei 10 punti messi a segno dalla squadra in questo fondamentale.

Le biancorosse combattono ma perdono il primo set, mentre riescono a pareggiare i conti nel secondo, nonostante l’infortunio occorso a Piva, costretta a uscire dal campo. Nel terzo parziale, Barbolini inserisce Nwakalor al centro e Ognjenovic in regia, portando una nuova energia alla squadra. Il risultato è un netto successo nel terzo e quarto set, con Ognjenovic che si guadagna il titolo di MVP.

Per la UYBA Volley Busto Arsizio, Bracchi e Frosini contribuiscono entrambe con 10 punti. Da segnalare l’esordio della statunitense Skylar Fields, che fa la sua comparsa in alcuni scambi durante la partita.

La partita

Cichello schiera il sestetto composto da Boldini in regia, in diagonale con Carletti, Al centro la coppia Lualdi e Sartori, in attacco Bracchi e Piva; Zannoni libero.

Nel primo set, la UYBA Volley Busto Arsizio tiene testa alla Savino del Bene Scandicci in un avvio equilibrato, con Zannoni in evidenza. Tuttavia, Scandicci prende il controllo con Antropova e Zhu, ma la UYBA recupera grazie a Bracchi e Carletti. Valkova firma due ace portando la squadra in vantaggio, ma Scandicci ribalta il set, chiudendo 25-22.

Nel secondo set, la UYBA parte forte con Bracchi e Carletti, ma Scandicci recupera con Antropova e Zhu. Bracchi continua a brillare, e Frosini si fa notare con un muro decisivo. La UYBA domina il finale con Bracchi, Fields esordisce, e il set termina 18-25.

Nel terzo set, Scandicci parte avanti con Ognjenovic e Nwakalor. La UYBA fatica, Antropova colpisce con forza, e Scandicci vince 25-15. Nel quarto set, Scandicci accelera con Ruddins e Antropova, mentre la UYBA non riesce a recuperare, chiudendo la partita 25-11.

Nel quarto set, la Savino del Bene Scandicci parte con determinazione. Da Silva contribuisce con un efficace muro, seguito da un ace che porta il punteggio a 14-8. Scandicci continua a dominare con Zhu e Antropova, aumentando il divario a 16-10. Il set e la partita vengono praticamente chiusi da Nwakalor, che mette a segno un muro a 19-11, portando il quarto set a una conclusione netta con un punteggio di 25-11, a favore di Scandicci.

Il tabellino

Savino del Bene Scandicci – UYBA Volley Busto Arsizio 3-1 (25-22, 18-25, 25-15, 25-11)

Savino del Bene Scandicci: Alberti 1, Herbots 3, Zhu 11, Ruddins 15, Di Iulio, Ognjenovic 3, Parrocchiale (L), Armini, L. Nwakalor 5, Da Silva 11, Antropova 22, Diop 1, Washington 3, Villani ne

UYBA Volley Busto Arsizio: Piva 2, Lualdi 8, Boldini 2, Bracchi 10, Sartori 7, Carletti 8; Zannoni (L), Frosini 10, Giuliani 1, Valkova 2, Sobolska, Fields, Rojas ne, Fini ne

Arbitri: Cavalieri – Pasin

Note. Scandicci: ace 8, errori 12, muri 10. UYBA: ace 4, errori 4, muri 8. Durata set: 30′ 28′ 24′ 23′