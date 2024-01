Il consuntivo di Natale di Confesercenti: “Vendite prenatalizie anomale a causa del Black Friday, Varese a corrente alternata per le spese”

I saldi – il cui inizio è previsto il 5 gennaio 2024 – arrivano dopo un Natale “a corrente alternata” per i commercianti varesini. A pochi giorni dall’arrivo dei saldi invernali, il bilancio delle vendite natalizie è positivo, ma solo grazie ad altri momenti di sconto, in particolare il Black Friday che sta prendendo sempre più piede anche in Italia, rallentando però le vendite di Natale successive.

«Il commercio è cambiato e così anche le vendite Natalizie – commenta Rosita De Fino, direttore della seda varesina di Confesercenti Lombardia – Direi che c’è un risultato positivo non stabile ma in alcuni casi sotto la media. Il sentore è che c’è stata poca gente in giro quindi sono state meno le possibilità di vendere. Non si esclude che in alcuni punti della città, come ai Giardini, ci sia stato il passaggio di molte persone, ma se l’interesse è in un solo luogo questo danneggia il periodo più importante del commerciante. A parte gli imprenditori che vedono poca concorrenza e quindi riescono ad aumentare le vendite, ci sono attività che purtroppo faticano o hanno prodotti che su Amazon sono venduti alla metà».

Il valore di spesa complessivo non è più quello di una volta: «Si è ridotto rispetto al 2022. Restano sempre in testa i capi di abbigliamento, seguiti da profumeria, libri, giocattoli, regali gastronomici e di elettronica, oggetti per la casa, viaggi».

Per quanto riguarda le spese prenatalizie a Varese: «Da quello che si dice in centro città le vendite sono state anomale: ci sono stati giorni con molte presenze e giorni di strade poco frequentate. La conclusione è che il fatturato annuo è salvo ma non grazie al Natale»