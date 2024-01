Inaugurata la nuova biblioteca dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza

Per la prima volta, ha aperto le porte al pubblico la nuova biblioteca scolastica dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza. Al progetto hanno collaborato i ragazzi dell’Istituto insieme ai loro genitori e ai docenti con l’obiettivo di dare un innovamento radicale alla sala che ospita la biblioteca, partendo con la sua sistemazione e con la donazione dei libri non più in uso al gruppo Girolibri di Legnano.

Il rinnovamento totale ha quindi visto la donazione di nuovi libri da parte delle famiglie dei ragazzi alla scuola (sia attraverso il recupero di libri usati in nuovo stato, sia attraverso l’adesione all’iniziativa IAE #ioleggoperché) e la loro partecipazione attiva nella catalogazione dei libri posti sugli scaffali, l’arricchimento di decorazioni sulle vetrine che permettano di individuare a colpo d’occhio il genere dei vari volumi e la digitalizzazione del catalogo dei volumi per agevolare il prestito.

Presenti all’inaugurazione il sindaco di Castellanza Mirella Cerini e l’assessore all’Istruzione e alla Cultura Davide Tarlazzi. «Questa nuova biblioteca è frutto di un lavoro corale che ha visto ragazzi e ragazze dare il loro contributo sia in termini di creazione e di spazzi, supportati dalle famiglie e dagli insegnanti che hanno sostenuto questo percorso che ha una valenza importantissima. – ha detto il sindaco Cerini – Io, oltre ai complimenti per il lavoro di allestimento di questo spazio, voglio fare l’augurio ai ragazzi e ragazze di riscoprire l’emozione nello sfogliare un libro, nell’immedesimarsi e nel seguire il racconto che leggono pagina dopo pagina».

La sala, al secondo piano dell’edificio, sarà a disposizione di tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, garantendo il prestito di storie accattivanti di qualsiasi genere letterario. Questo progetto è stato realizzato sia per iniziare gli studenti al piacere della lettura sia per rispondere ad un’esigenza concreta degli studenti già appassionati.

«Con questo progetto vogliamo arricchire la nostra scuola di un lavoro che lasci ai nostri allievi competenze per la vita, un lavoro che sappia trarre il meglio dalla collaborazione e dalla continuità tra i nostri due ordini di istruzione. – ha detto Suor Ernestina Roverselli, direttrice dell’Istituto – Avremo anche degli alunni con l’incarico di bibliotecari, incontri con veri scrittori, sfide di lettura, senza dimenticare la preziosa collaborazione con la biblioteca di Castellanza».