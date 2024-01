Inaugurato in Biblioteca a Luino lo scaffale dei libri della pace e della nonviolenza

«Un’importante iniziativa per Luino – ha detto l’editrice Maria Terranova – una data da ricordare perché si è messo giù un seme che sicuramente svilupperà radici profonde nel cuore della gente e nel territorio e si propagherà in tutto il mondo».

«Il nostro scopo, su questo meraviglioso pianeta – ha continuato Lucia Spezzano – è quello di migliorarci e migliorare per costruire un mondo di pace. Le cose sono unite da legami invisibili, così come recita la frase attribuita a Galileo Galilei, non si può cogliere un fiore senza turbare una stella; per cui risulta fondamentale amare e rispettare in primis noi stessi, solo così ci potrà essere amore e rispetto reciproco e di conseguenza per il mondo intero».

Un progetto accolto con grande entusiasmo dalla bibliotecaria Simona Maltese, che si è impegnata a far si che il tutto si concretizzasse nella realtà con un’inaugurazione presieduta dalla coordinatrice del Tavolo per la Pace Chiara Mazza, che ha scoperto l’intestazione dello Scaffale.

«Ancora sullo scaffale non ci sono tanti libri – ha detto Chiara Maltese – ma è possibile prenotarli anche tramite il circuito bibliotecario; in ogni caso nel giro di breve tempo lo scaffale si arricchirà di tantissimi altri libri».

In contemporanea all’inaugurazione dello Scaffale dei Libri, anche quella dell’albero della Pace, realizzato con mattonelle di lana lavorate a maglia e all’uncinetto dalle donne della Banca del Tempo di Luino di cui fa parte anche Maria Terranova. «La pace ci appartiene, è come l’ossigeno che respiriamo – ha concluso Lucia Spezzano – è di vitale importanza per ogni cuore che batte su questa meravigliosa Madre Terra. Ad Maiora e Pace e bene per il mondo intero».

Nello Scaffale dei libri sono presenti due libri di Lucia Spezzano, La Cascina dei Gobbi, favola ecologica con i consigli virtuosi della Comunità Operosa Alto Verbano e La Redenzione, la favola della Nonviolenza illustrata da Renzo Barbarossa, con la partecipazione delle Guardie Ecozoofile OIPA di Varese e Provincia e dell’Associazione Costruttori di Pace, entrambi pubblicati dalla Casa Editrice Costruttori di Pace di Luino.