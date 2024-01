Incidente sulla SS36: traffico bloccato con cinque feriti

Nella giornata odierna, lungo la strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”, un incidente ha causato il blocco temporaneo del traffico in entrambe le direzioni. L’evento si è verificato precisamente al chilometro 98,200, nelle vicinanze della località Nuova Olonio, a Dubino (SO).

Il sinistro, al momento oggetto di indagini per determinare le sue cause, ha coinvolto due veicoli e ha comportato il ferimento di cinque persone. La natura e la gravità delle lesioni non sono state ancora specificate, ma il personale medico è sul posto per fornire assistenza immediata e valutare la condizione delle persone.

In risposta all’incidente, sono attualmente presenti sul luogo gli operatori di Anas, le Forze dell’Ordine e il personale del servizio di emergenza 118. Questi team stanno lavorando congiuntamente per gestire la viabilità e per ripristinare la circolazione lungo la SS36 nel minor tempo possibile.

La situazione richiede massima attenzione da parte degli automobilisti e utenti della strada. Si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità e di cercare percorsi alternativi, se possibile, al fine di evitare rallentamenti e disagi dovuti al blocco temporaneo del traffico.

Al momento, non è possibile prevedere quanto durerà il blocco della strada, ma si invita la comunità locale e gli utenti della SS36 a seguire gli aggiornamenti forniti dalle autorità competenti per informazioni in tempo reale sulla situazione e sul ripristino della normale circolazione.

