Inizia il Master Round per i Mastini: sfida all’Alleghe

Si parte. Giovedì 4 gennaio (ore 20.30) alla Acinque Ice Arena partirà il 2024 per i Mastini che inaugureranno il nuovo anno con l’inizio del Master Round, la seconda parte del campionato Ihl (Italian Hockey League), ospitando l’Alleghe. Una sfida subito molto insidiosa contro le civette che si sono prese il pass per essere tra le migliori, dimostrando di avere valori importanti. Nei due precedenti stagionali Vanetti e compagni hanno vinto ad Alleghe all’overtime (leggi qui) mentre a Varese è stato un 4-0 senza storie (leggi qui).

Ma il calendario dei Mastini non permette distrazioni. Dopo questa prima gara, infatti, i gialloneri torneranno sul ghiaccio sabato 6 gennaio a Pergine (ore 18.45) per la seconda partita del Master. Settimana prossima spazio invece alla Coppa Italia, con in palio l’accesso alle Final Four che si giocheranno il 20 e 21 gennaio. I ragazzi di coach Czarnecki avranno il doppio confronto dei quarti di finale contro Feltre venerdì 11 (in trasferta) e martedì 16 gennaio (a Varese). Serviranno prestazioni da veri Mastini per dimostrare il proprio valore e dare un forte segnale sui due fronti.