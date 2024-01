La Befana riempie le calze create dai bambini con Remida al Chiostro di Voltorre

Il laboratorio per creare e decorare calze delle befana originali con materiale non convenzionale è al Chiostro di Voltorre sabato 6 gennaio dalle ore 15

La Befana arriva a Remida per riempire di golosità le calze realizzate e decorate dai bambini nel laboratorio dell’Epifania in programma al Chiostro di Voltorre, nel pomeriggio di sabato 6 gennaio dalle ore 15.

A dosposizione dei piccoli creativi il materiale di scarto industriale dalle sorprendenti potenzialità, recuperato e organizzato per ispirare fantasia, logica e creatività di grandi e piccini.

Nel corso del pomeriggio i bambini, e gli adulti che li accompagnano, potranno anche giocare con i materiali nel salone della grande costruttività “La città infinita” e visitare la mostra dei presepi allestita al Chiostro.

Entrata a offerta, con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazionilabremida@gmail.com.

La sede di Remida Varese è al Chiostro di Voltorre a Gavirate (parcheggio in Via San Michele).

REMIDA VARESE

Remida Varese è un progetto culturale di sostenibilità, creatività e ricerca sui di materiali di scarto di provenienza industriale, artigianale e naturale da riutilizzare in processi creativi.

A gestire l’attività è l’Associazione di promozione sociale Altrementi che propone attività e laboratori creativi in sede o itineranti. I laboratori di Remida sono rivolti a bambini, ragazzi, adulti e anziani, invitati a sperimentare ed esplorare materiali non convenzionali e le loro potenzialità.

Scopo di Remida è promuovere l’idea che lo scarto, il non convenzionale, sia portatore di un messaggio etico, capace di sollecitare riflessioni, proporsi come risorsa educativa, sfuggendo così alla definizione di inutile e di rifiuto.

Il Centro Remida Varese, al Chiostro di Voltorre, fa parte di un network che vede già coinvolte 7 realtà italiane (Reggio Emilia – il primo, nato nel 1996 – Milano, Bologna, Firenze, Torino, Genova, Napoli oltre a Varese) ed estere (Francia, Danimarca, Svezia, Canada, Australia e Argentina).