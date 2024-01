Lite a Cavaria, “è il sindaco che ha scelto l’assessore che «ha rubato lo stipendio»”

«Ma chi ha scelto l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica? Il sindaco ha capito alla fine dei cinque anni che l’assessore ha “rubato lo stipendio”?».

L’opposizione di Cavaria con Premezzo pone domande, dopo il consiglio comunale che a fine 2023 ha visto lo scontro verbale (al limite del confronto fisico) tra il sindaco Zeni e l’assessora Ciconte, accusata – appunto – di aver «rubato lo stipendio».

Il Pd, per bocca del coordinatore di Jerago-Cavaria Calogero Frenda, richiama la responsabilità del sindaco, sottolineando appunto che è il sindaco (in tutti i Comuni, per legge) a scegliere gli assessori. Di solito scelti tra i più votati, gli assessori rimangono comunque sempre delegati del sindaco, ufficialmente scelti per fiducia personale. Nella pratica – nei vari Comuni – sono frequenti le mediazioni, perché il sindaco deve rispondere anche ai partiti, liste o gruppi che sostengono la sua maggioranza.

La responsabilità ultima del sindaco è comunque quello su cui incalza il Pd, anche a fronte delle importanza delle deleghe.

A Cavaria si vota tra pochi mesi, la ricandidatura di Zeni è certa e scontata, essendo il sindaco – espressione della Lega – al primo mandato. Quali contraccolpi potrà provocare la spaccatura in maggioranza è da vedere: Ciconte rappresenta solo sé stessa o ha un gruppo a sostegno che può avere un peso?

D’altro canto va rilevato che in questa fase il resto della giunta si è schierato compattamente con il sindaco, che ha sostituito Ciconte con Diego Bonutto, già delegato all’ambiente e sicurezza.

Di seguito il testo completo del comunicato del Pd: