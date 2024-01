Nuova neve al sacro Monte: le suggestive immagini

Oggi il Sacro Monte di Varese si è risvegliato sotto una nuova spruzzata di neve, come testimoniato dalla nostra galleria fotografica, che mostra come si presentava il Sacro Monte alle 8 di mattina del 10 gennaio: un vero borgo incantato.

La nevicata sulle cime varesine segue di pochi giorni quella della notte del 6 gennaio, che ha visto imbiancarsi il campo dei Fiori, ma malgrado le temperature intorno allo zero (la temperatura minima prevista per oggi è tra 0 e 3 gradi, lo zero termico si assesterà intorno ai 400-600 metri) la nevicata non si replicherà, almeno a breve: non sono previste infatti piogge nelle prossime ore, e un’area anticiclonica discenderà progressivamente domani dalle Isole Britanniche favorendo un miglioramento fino a sabato, secondo il meteo del Centro Geofisico Prealpino.