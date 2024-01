Presentata la finale di Coppa Italia di Eccellenza, Milanese: “È ora di riportare un trofeo a Solbiate”

Si è tenuta nel primo pomeriggio di giovedì 4 gennaio la conferenza stampa di presentazione della Finale della Fase Regionale di Coppa Eccellenza. Presso la sede del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND a Milano, l’evento si è svolto con un nuovo format che ha come obiettivo quello di generare ulteriore valore verso una manifestazione di questo tipo e di conseguenza nei confronti delle Società affiliate.

La Finale della Fase Regionale di Coppa Eccellenza si disputerà domenica 7 gennaio alle ore 15.00, presso lo ‘Stadio Ferruccio’ di Seregno, e vedrà contrapposte Solbiatese e Ciliverghe. La vittoria della Fase Regionale darà l’accesso alla Fase Nazionale.

Alla presentazione sono intervenuti Sergio Pedrazzini, Presidente del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, Nicola Bianchini, Presidente Ciliverghe, e Claudio Milanese, Patron Solbiatese. L’evento è stato moderato da Ivo Licciardi, Consigliere Regionale Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC.

La conferenza stampa, trasmessa anche in diretta sulla pagina Facebook FIGC LND Lombardia, è stata suddivisa in tre parti. Nella prima si è parlato della vita dei due paesi che ospitano le società, ovvero Solbiate Arno, in provincia di Varese, e Mazzano, di cui Ciliverghe è una frazione, in provincia di Brescia. Nella seconda sono stati messi in risalto i momenti più importanti delle due società, mentre nella terza si è stilato un bilancio di questa prima parte di stagione e del cammino che ha portato Solbiatese e Ciliverghe fino a questa finale.

Sergio Pedrazzini, Presidente Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND: “Innanzitutto tengo ad augurare un buon anno a tutti i Presidenti e a tutti i tesserati. Sono molto orgoglioso di rappresentare queste società e di aver contribuito a generare questo evento. La Finale di Coppa Eccellenza è una tradizione ormai da decenni. Abbiamo voluto dargli un’anticipazione con questa conferenza stampa per dare un senso valoriale a questo evento. Ringrazio il Sindaco di Seregno, Alberto Rossi, e tutta la sua giunta, era giusto dare anche in quella città, che quest’anno non riesce a beneficiare della sua squadra più rappresentativa, un evento di questa importanza”.

Claudio Milanese, Patron Solbiatese: “Solbiate Arno è un comune di 4 mila abitanti e conta quindi circa 200 minorenni. La nostra idea è quella di dare una casa sportiva ad un territorio più vasto. Noi non siamo arrivati per caso a questa finale, la Coppa Italia è sempre stato un obiettivo dichiarato perché penso sia l’ora di riportare un trofeo a Solbiate”.

Nicola Bianchini, Presidente Ciliverghe: “L’impegno e il sacrificio che tutte le società dilettantistiche devono affrontare ogni giorno non è conosciuto. Per noi non è stato un percorso semplice. Per arrivare a questa finale abbiamo dovuto affrontare tutte le squadre più forti del Girone A. Disputeremo la finale con tantissimo entusiasmo e speranza”.