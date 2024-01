Si è costituito il gruppo territoriale di Busto Arsizio dei 5 Stelle

Il MoVimento 5 Stelle in provincia di Varese dopo aver istituito il Gruppo territoriale di Varese, anche sull’area del centro-sud della provincia che ricopre 37 Comuni e corrisponde di fatto al collegio elettorale della Camera Lombardia 2 U02, si è costituito il Gruppo territoriale di Busto Arsizio con la seguente struttura organizzativa come previsto dal Regolamento nazionale del Gruppi:

 Rappresentante: Massimo Uboldi, attivista di Saronno e attivo anche nell’associazionismo del territorio

 Vice rappresentante: Alessio Sozzi, consigliere comunale di Samarate

 Vice rappresentante: Paolo Colombo, consigliere comunale di Olgiate Olona

 Referente Progetti: Giuseppe Calderazzo, consigliere comunale di Saronno

 Referente per la Formazione: Claudio Zocco, attivista di Saronno e suo stretto collaboratore Antonio Giusti, attivista di Busto Arsizio

 Referente Giovani: Fabrizio Cirillo, attivista di Busto Arsizio e suo stretto collaboratore Paolo Vitolo, attivista di Fagnano Olona

Questa sarà la struttura messa in campo per il nuovo percorso che il M5S farà nella provincia di Varese. Sarà un percorso impegnativo ed inclusivo con tutte le realtà presenti, infatti dopo aver individuato le figure di riferimento partirà una serie di incontri con ogni singola realtà per approfondire le tematiche strettamente locali, inoltre considerando le scadenze elettorali imminenti in particolare nei comuni di Samarate ed Olgiate Olona rappresentati rispettivamente da Alessio Sozzi e Paolo Colombo al loro fine mandato, i quali avranno il supporto del gruppo territoriale per la prossima campagna elettorale.

Molti saranno i temi da affrontare come ambiente, lavoro, sanità e socialità che aspettano soluzioni da lungo tempo e che affronteremo con le competenze presenti nel gruppo e con la serietà e autorevolezza che meritano. Questo è un nuovo percorso che il M5S si è dato per un maggior radicamento sui territori ed un nuovo metodo di confronto e dialogo con chi rappresenta i vari settori della società civile, questo ci consentirà di far conoscere e condividere i nostri obiettivi politici, oggi spesso in ombra, in modo da migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini.

Siamo disponibili e raggiungibili all’indirizzo e-mail: gt.m5s.bustoarsizio@gmail.com