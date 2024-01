Striscioni e cori al funerale di Nicolò Sposaro a Nosate

Si sono svolti nella mattinata di martedì 2 gennaio i funerali di Nicolò Sposaro, il giovane di 22 anni morto nella notte tra il 26 e 27 dicembre in un incidente a Buscate mentre percorreva la Ss336 (leggi qui).

Nicolò, che lavorava come cuoco in un ristorante nel centro del suo paese, era un grande tifoso dell’Inter e per l’ultimo saluto alla chiesa di San Guniforte a Nosate sono stati intonati cori ed esposti striscioni in suo nome. Diverse centinaia di persone hanno riempito la piazza all’esterno della chiesa.

In occasione del funerale il Comune di Nosate ha istituito il lutto cittadino.