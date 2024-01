Tamponamento sull’autostrada del Sole fra Lodi e Casalpusterlengo, un morto

Grave tamponamento sulla A1 fra Lodi e Casalpusterlengo nella tarda mattinata di venerdì: pesante il bilancio, un morto e un ferito trasportato in ospedale, con l’autostrada completamente in tilt.

Il fatto è successo sulla autostrada del Sole in direzione Milano attorno alle 10 e ha visto coinvolto mezzi pesanti. A perdere la vita un uomo di 35 anni, il cui decesso è stato constatato sul posto dai medici coordinati da Areu; ferito un uomo di 54 anni trasportato in codice giallo in ospedale da mezzi sanitari avanzati: oltre all’ambulanza sul posto è arrivato anche un elicottero sanitario da Milano.

Traffico bloccato, dicono da Società autostrade (foto), dove si segnalano code per chilometri in entrambe le direzioni. Sulla dinamica, il 118 ipotizza un “tamponamento tra 2 mezzi pesanti e un furgone“. Dinamioca al vaglio della Polstrada.