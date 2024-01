Varese riparte anche in coppa: la Itelyum ne segna 100 all’Oradea

Quarto successo consecutivo della Pallacanestro Varese che dopo i tre in Serie A timbra il cartellino anche in Fiba Europe Cup: travolti a Masnago i rumeni di Oradea con il punteggio di 100-81. La Itelyum torna così a sperare nel passaggio del turno.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

ITELYUM VARESE – CSM ORADEA 100-81

(26-19, 52-38; 81-54)

VARESE: Mannion 14 (3-3, 1-3), Hanlan 8 (0-1, 2-3), McDermott 10 (0-3, 3-5), Brown 16 (5-5, 2-4), Spencer 2 (1-2); Young 6 (1-2, 0-4), Ulaneo 11 (4-7), Woldetensae 6 (0-2, 2-3), Librizzi 11 (4-5, 1-3), Virginio 3 (1-1 da 3). All. Bialaszewski.

ORADEA: Neal 5 (1-6, 1-6), Richard 10 (3-4, 1-6), Pearson 9 (3-11, 1-2), Tarolis 14 (6-12, 0-1), Freeman 8 (4-9); Tudor, Gotcher 7 (0-2, 1-2), Arledge 10 (2-3, 2-3), Nicolescu 4 (2-2), Baciu 14 (7-11). Ne: Schmidt, Nastrut. All. Achim.

ARBITRI: Jurcevic (Cro), Zupancic (Slo), Gracin (Cro).

NOTE. Da 2: V 18-32, O 28-60. Da 3: V 16-33, O 6-20. Tl: V 16-24, O 7-9. Rimbalzi: V 36 (8 off., Ulaneo 7), O 40 (14 off., Baciu 9). Assist: V 23 (Librizzi, Hanlan 5), O 21 (Neal 6). Perse: V 16 (Mannion, Ulaneo, Librizzi 3), O 15 (Neal 4). Recuperate: V 7 (Spencer, Moretti, Brown 2), O 4 (4 con 1). Usc. 5 falli: Ulaneo. F. antisporivo: Neal. F. tecnico: Librizzi. Spettatori: 2.135.