Librizzi argento vivo. Spencer-Brown, quanta energia

YOUNG 5,5 (IL PEGGIORE) – Diciamoci la verità: sotto le feste abbiamo tutti un po’ ecceduto a tavola, è normale. Ecco, il timore che anche il buon James ci abbia dato dentro: dopo qualche passo avanti l’ex trevigiano appare tornato quello delle prime esibizioni biancorosse. Impreciso, impacciato, appesantito. Lavora benino a rimbalzo ma da fuori colleziona ferri e fatica a correre e saltare. Ha venti giorni per convincere la società a tenerlo e ha pure buone possibilità, ma deve rimettersi in forma.

Galleria fotografica Itelyum Varese – CSM Oradea 100-81 4 di 23

MANNION 7 – Quattorici punti sono un bottino normale, visti i ritmi tenuti dal Red Mamba con addosso la maglia di Varese. Vero, ma quei 14 sono arrivati in 17′: inizia la partita spaccando la difesa rumena, poi si accende solo in caso di bisogno, infine va a riposarsi perché le prossime partite saranno tostissime.

ULANEO 7 – In avvio non è poi così convincente, però si prende la scena con il passare dei minuti sgomitando a rimbalzo, arrivando puntuale agli appuntamenti con i palloni serviti dai compagni. Al momento di tirare le somme, fanno 11 punti, 7 rimbalzi e 3 falli subiti. Doveva essere una comparsa, è diventato co-protagonista.

SPENCER 7,5 – Come si fa a mettere in nomination per la palma di migliore in campo uno che segna appena due punti? Si fa eccome perché sono bastati i primi 6/7 minuti di gioco per capire che razza di energia può mettere in campo lo Stantuffo. Distribuisce stoppate come il suo omonimo Bud distribuiva schiaffoni ai cattivi: sul tabellino ne sono indicate 4 ma probabilmente sono state almeno un paio in più. E poi rimbalzi, corsa, grinta, sudore, voglia, cattiveria, agonismo. Il campionario del giocatore che, dovunque vada, si farà applaudire e apprezzare.

WOLDETENSAE 6,5 – Gli applausi che arrivano dagli spalti nel momento in cui va a sedersi per la prima volta sul cubo dei cambi dimostrano l’affetto del pubblico di Varese per Tomas, reduce con Librizzi e Virginio delle ultime due stagioni. Wolde poi non è che brilli in modo particolare, però a un certo punto ritrova la confidenza e la mano calda dall’arco con una doppietta di triple in pochi secondi. Boato, doppio boato, applausi a corredo. Tomas c’è.

MORETTI 6,5 – Nella sua breve intervista di fine gara, Tom Bialaszewski pronuncia un solo cognome tra quelli dei suoi giocatori: quello di Moretti. Davide deve tornare a essere una pedina importante per questa squadra: contro l’Oradea si vede ancora un po’ di ruggine in qualche passaggio faticoso, in qualche tiro imperfetto. Ma accanto alla ruggine riappare anche il metallo buono: due triple nella prima metà di gara, altre due nel quarto finale. Il Moro torna in doppia cifra, 11, e riprende le misure dell’assist: 4.

LIBRIZZI 7,5 (IL MIGLIORE) – Ancora una volta è perfettamente a suo agio nelle partite di coppa, con i tanti coetanei (o quasi) che impazziscono per lui dagli spalti. Segna in entrata, inventa uno slalom, penetra e scarica per Ulaneo, imbuca dall’arco, protesta per un tecnico fiscale, corre avantindietro senza mai fermarsi. “Argento vivo”, avrebbero detto un tempo, “migliore in campo” si sente recitare stasera. Principe di coppe. MVP Confident anche per i lettori della nostra #direttaVN con il 47% dei voti.

VIRGINIO 6 – Qualche minuto in campo, ma ha tempo di mandare a bersaglio la tripla che vale quota 100. Subito a ordinare le pizzette per il prossimo allenamento.

HANLAN 6,5 – Rappresenta la “Vecchia Guardia” di napoleonica memoria. La riserva d’elite utilizzata in battaglia solo nel momento del bisogno, per dare la scossa e per cambiare le sorti dello scontro. Il capitano resta a lungo a guardare e poi, era il terzo periodo, si prende la scena per qualche minuto ricordando a tutti quel che può fare. “In caso di bisogno, premere qui”.

MCDERMOTT 6,5 – Punge con profitto dall’arco (3/5 dai 6.75), trova meno gloria in avvicinamento. Stoppa e viene stoppato, difende e viene marcato. Meno decisivo di altre volte, ugualmente presente e attento.

BROWN 7,5 – Si gioca il titolo di MVP con Spencer e Librizzi: noi scegliamo l’enfant du pays, però anche Gabe interpreta alla grande l’incontro. Attento e concentrato a rimbalzo, si trasforma in una pantera quando i compagni e le situazioni createsi in campo gli permettono di correre. Inarrestabile quando punta il ferro: ora è tempo di riuscire a fare lo stesso anche in campionato.