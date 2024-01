Bialaszewski soddisfatto: “Siamo sulla strada giusta”

BIALASZEWSKI 1 – «Sono contento soprattutto per i primi tre quarti. Stiamo proseguendo sulla strada che abbiamo intrapreso da qualche partita. Abbiamo ottenuto un vantaggio fin da subito e siamo riusciti a mantenerlo. Sono felice anche di aver distribuito minutaggio tra tutti i giocatori».

BIALASZEWSKI 2 – «È molto importante avere Moretti di nuovo in campo. A Treviso rispetto ad oggi si era stancato qualche minuto prima, ma è normale perché ora ha alle spalle qualche allenamento in più. Potrà solo migliorare. La cosa importante non è tanto come si sentiva stasera, ma come si sentirà domani e nei prossimi giorni».

ACHIM 1– «Prima di tutto faccio i complimenti a Varese. Sono in un ottimo periodo di forma. Mannion, sicuramente, ha cambiato la squadra per come giocavano e ha dato fiducia. Sono già migliorati rispetto ad un mese fa. Varese ha buonissimi giocatori come Brown e Hanlan, ma ha anche buonissimi italiani. La vittoria è stata meritata, la mia squadra aveva una “brutta energia”: in pratica non abbiamo corso e siamo andati male nell’uno contro uno concedendo tantissimi canestri facili.

ACHIM 2 – «Nel nostro piano gara era previsto di non concedere transizioni facili, ma non siamo riusciti a fermare Varese. A tratti sembravamo due squadre di livelli differenti, una squadra senior contro una squadra under 20. Questo sicuramente non è il nostro valore, ma non abbiamo mostrato carattere. Dovevamo lottare ma siamo rimasti in più occasioni a guardare gli altri mentre segnavano canestri facili. Le palle vaganti e quelle ad un metro di distanza sono andate tutte a favore di Varese. Ci sono state diverse situazioni di 3 contro 1 e 3 contro 2 dove non siamo riusciti a tirare e abbiamo perso palla, concedendo contropiedi a Varese. Non mi aspettavo una reazione così dalla mia squadra, ma non voglio usare parole troppo dure».