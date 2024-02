Esplorando le foreste del Costa Rica: una conferenza di Luca Eberle a Varese

Venerdì 23 febbraio gli amanti della natura avranno l’opportunità di fare un viaggio virtuale attraverso l’oceano alla scoperta delle meraviglie naturali del Costa Rica, grazie alla conferenza tenuta da Luca Eberle. L’evento è organizzato dall’associazione Environmental e si terrà presso l’Università dell’Insubria in Via Monte Generoso 71. Sarà un appuntamento per offrire uno sguardo approfondito sulle foreste costaricane, dalle regioni secche del Guanacaste alle foreste pluviali della Penisola di Osa.

Luca Eberle, rinomato naturalista, fotografo e divulgatore scientifico, sarà il conduttore di questa avventura ecologica. La sua passione travolgente per la natura e gli animali lo ha portato a esplorare ben 26 paesi e a partecipare attivamente a progetti di conservazione in Africa, Cina, Costa Rica e Italia. Grazie alla sua esperienza e alla sua sensibilità, Eberle ha contribuito a numerosi progetti di ricerca nelle regioni di Lombardia ed Emilia Romagna.

Dopo aver completato il percorso universitario, Luca Eberle ha scelto di dedicarsi completamente alla divulgazione e alla fotografia naturalistica come libero professionista. Il suo lavoro non solo cattura l’essenza della natura in modo magistrale, ma contribuisce anche alla sensibilizzazione e alla conservazione delle specie uniche e straordinarie che popolano il nostro pianeta.

La conferenza promette di essere un’esperienza coinvolgente e istruttiva, arricchita da immagini e video catturati da Eberle durante i suoi più di sette mesi di lavoro sul campo. Attraverso queste testimonianze visive, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nella straordinaria biodiversità del Costa Rica e di conoscere gli sforzi di conservazione messi in atto per proteggere queste preziose risorse naturali.

Non perdete l’occasione di partecipare a questa straordinaria conferenza, che promette di ispirare e educare tutti coloro che si interessano alla bellezza e all’importanza della natura. Unisciti a Luca Eberle in questo viaggio affascinante attraverso le foreste del Costa Rica e lasciati incantare dalla magia della vita selvatica.

Per partecipare potete compilare il form presente a questo link.