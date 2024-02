Il Servizio civile con Legambiente Varese, per vivere un anno verde, sostenibile e solidale

E’ stato prorogato fino al 22 febbraio il bando per svolgere il Servizio civile universale in enti e associazioni di tutto il territorio nazionale.

Un’esperienza che le giovani e i giovani dai 18 ai 28 anni potranno fare anche al circolo di Legambiente Varese, dove sono aperte due posizioni. Un’occasione unica per dedicare un anno all’ambiente, alla sostenibilità, al volontariato ma anche per avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso l’associazione, senza scopo di lucro e fatta di cittadini e cittadine che hanno a cuore la tutela dell’ambiente e il desiderio di una società equa, giusta e solidale.

«Dopo aver fatto questa esperienza, non posso che consigliarla tantissimo – dice Elisa Scancarello, vicepresidente di Legambiente Varese, che proprio con il Servizio Civile ha iniziato il suo impegno ambientalista – Si tratta di un’occasione davvero unica, che permette di dedicare un anno per conoscere meglio il proprio territorio, non solo da un punto di vista ambientale, ma anche sociale e politico, instaurando tantissimi legami con altre realtà come associazioni, cooperative, aree protette e Comuni della provincia e con gli altri circoli di Legambiente Lombardia, ma anche di altre regioni».

Il progetto durerà 12 mesi, da maggio 2024 a maggio 2025, per 25 ore settimanali, e prevede il riconoscimento di un contributo di 507,30 euro al mese.

C’è tempo fino al 22 febbraio per candidarsi attraverso il sit: https://domandaonline.serviziocivile.it/ Il nome del progetto è “Attivare x salvaguardare”. Azioni di cittadinanza attiva per la tutela delle risorse naturali 2024 – cod. PTCSU0002023012648NMTX.

Per avere più informazioni sul progetto è possibile consultare i canali di Arci Servizio Civile Lombardia.

Ma di cosa si occupa chi svolge il Servizio Civile presso Legambiente Varese?

Della declinazione sul territorio delle storiche campagne dell’associazione come “Goletta dei Laghi” o “Puliamo il Mondo”, o della più recente “Carovana dei Ghiacciai”, per raccogliere dati ma anche per sensibilizzare sui temi dell’acqua, dell’inquinamento e del cambiamento climatico.

I giovani in Servizio Civile partecipano attivamente anche ai diversi progetti di educazione ambientale con le scuole di ogni ordine e grado della provincia Varese, dando così il proprio contributo alla formazione delle nuove generazioni. L’associazione è coinvolta anche nella rassegna cinematografica “Di terra e di cielo”, un appuntamento immancabile quando si parla di cinema e ambiente a Varese, così come nella manifestazione di “Funghi e Zucche” a Cuirone di Vergiate.

Durante l’estate grazie al campo di volontariato internazionale con il Parco Regionale Campo dei Fiori, è possibile conoscere giovani da tutto il mondo, tra attività di manutenzione dei sentieri, convivialità e gite.

Il fulcro degli ultimi anni di Legambiente Varese è il progetto “Casamatta” ai Mulini di Gurone, a Malnate, per cui si programmano diversi eventi durante tutto l’anno, come la consueta apertura mensile del forno condiviso, anche con l’aiuto dei giovani volontari.

Queste solo alcune delle attività in cui Legambiente Varese è impegnata, per saperne di più è possibile leggere sul blog del circolo la testimonianza di Adele e Mattia che ora stanno terminando l’esperienza di Servizio Civile, oppure scrivere a legambiente.varese@gmail.com