La Lombardia incontra le realtà sportive, a Varese l’incontro con il sottosegretario Lara Magoni

È stata la sala immersiva della Camera di Commercio di Varese a ospitare il primo incontro di un tour che vedrà Lara Magoni, sottosegretario di Regione Lombardia, attraversare le 12 province lombarde per spiegare e analizzare con i protagonisti del settore la nuova Legge Regionale dello Sport (L.R. 26 del 1/10/14) che contiene “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”.

Al tavolo della Sala Immersiva, oltre al sottosegretario regionale, anche il direttore dell’ufficio sport regionale Simone Rasetti, il vicepresidente del consiglio regionale Giacomo Cosentino, il consigliere regionale Emanuele Monti e il presidente di Camera di Commercio Mauro Vitiello. Di fronte erano presenti tanti i protagonisti dello sport del Varesotto, da dirigenti societari e figure istituzionali, come Valter Sinapi, il presidente del Coni varesino.

Ad aprire la serata è stato proprio il sottosegretario Magoni: «Sono emozionata e ringrazio il presidente Vitiello per essere qui . Varese è l’unico capoluogo di provincia ad avere una commissione per lo sport e questo dimostra l’attaccamento del territorio per lo sport. Cerchiamo stasera di capire quali sono le linee guida per poter indirizzare il nostro lavoro nei prossimi anni, finalizzati anche al raggiungimento di bandi regionali per le piccole realtà».

La parola è poi passata proprio a Vitiello: «Prendo i complimenti e li estendo a chi mi ha preceduto perché la Sport Commission esiste da diversi anni. Ci crediamo a questo progetto, Varese e la sua provincia sono una palestra a cielo aperto, un luogo dove poter ritrovare la gestione del proprio tempo e dove sentirsi bene e prendersi cura di sé. Apprezzo molto le parole del sottosegretario».

Giacomo Cosentino: «La nostra Camera di Commercio sta facendo un grosso lavoro sullo sport, che è sempre un volano importante per creare indotto. Avere qui il Sottosegretario è un segno positivo per il Varesotto».

Emanuele Monti: «Grazie al sottosegretario per la presenza sul territorio che non è da tutti. Lo sport fa la differenza anche per la salute mentale dei nostri giovani».

«Questo incontro – ha ripreso poi il discorso Lara Magoni – nasce dai grandi numeri dello sport in Lombardia e in provincia di Varese. Siamo qui ad ascoltare i dirigenti sportivi. Lo sport è inclusione e aggregazione, molti si occupano da agonismo ma tutto parte dai bambini che nascono e crescono nelle piccole società. Quando il presidente Fontana mi ha dato la delega allo sport, partire da qua significa partire da un territorio forte sotto l’aspetto sportivo. Ci sono tante discipline sportive, c’è un meraviglioso hub australiano e questo è eccellente. Sono anche qua per dire che Regione con la provincia di Varese ha lavorato sempre bene, come dimostra il progetto legato al Palazzetto “Oldrini” di Masnago, che ho visitato prima. Ma gli investimenti regionali sono stati diversi e in base alle necessità e alla segnalazioni. Le stesse segnalazioni che questa sera vogliamo raccogliere e portare al Pirellone. La legge dello sport ha cambiato molte cose e messo in difficoltà diverse figure. Chi come noi si occupa di sport sa che si tratta di un valore. Non dimentichiamo che nel 2026 la Lombardia sarà una delle regioni che ospiterà le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali».



Il sottosegretario ha poi elencato i diversi progetti messi in campo da Regione Lombardia per le società sportive, dai bandi finalizzati all’attività di base agli strumenti per le realtà provinciali.

I prossimi appuntamenti saranno mercoledì 14 febbraio con gli incontri per le province di Lodi e Pavia.