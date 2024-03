A Malpensa 460 agenti di Polizia, “serve più personale”

«Vedere come pochissimi operatori siano stati in grado di calmierare le conseguenze dell’azione dei compagni anarchici traendoli in arresto mi riempie di orgoglio e vorrei leggere solo encomi e puntualmente si cerca una testa da far saltare tra le forze dell’ordine». Lo dice Paolo Macchi, il segretario del sindacato di polizia Siulp, dopo l’incursione degli anarchici a Malpensa.

Un caso che ha sollevato qualche interrogativo sulla gestione, anche in considerazione del fatto che già lo scorso anno (febbraio 2023) il piazzale dell’aeroporto era stato violato da attivisti di Ultima Generazione. Ora: quelle degli ambientalisti sono azioni dimostrative, ma considerando che l’aeroporto è obiettivo sensibile la preoccupazione è in parte comprensibile.

Il Siulp, una delle principali sigle del sindacato di polizia, teme «una caccia alle streghe».

Secondo il sindacato «le uniche streghe da cacciare sono la carenza di personale e la paura ad operare».

Macchi sostiene che serve una iniezione di personale per la Polaria, «che con soli 460 operatori fatica a garantire la sicurezza e le inottemperanze di circa 12 milioni di passeggeri ogni anno e una realtà immensa nella quale operano ogni giorno 10mila persone». 460 agenti totali, per tante competenze diverse, che comprendono i controlli dei documenti, la gestione amministrativa, le sale operative, i nuclei cinofili, gli artificieri, i tiratori scelti.



«Una situazione di grave deficit organico che abbraccia anche i commissariati e gli uffici dell’intera provincia» conclude Macchi.

Per il sindacato di polizia l’altro tema è costituito «dalla paura di operare, dal timore delle conseguenze di ogni azione in un sistema che, annoverando un esercito di figure antipolizia pronte a puntare il dito contro ogni azione di forza». Macchi cita le reazioni ai «fatti di Pisa» (richiami, va ricordato, sono però arrivati anche dal Presidente della Repubblica Mattarella), dice che «le azioni di disobbedienza e gli scontri in situazioni di disordine pubblico sono lievitate» e teme la «certezza di impunità» che si tradurrebbe in «libertà di mettere in atto qualsiasi azione da parte dei compagni di turno o di altri professionisti del disordine».

Anche se nello specifico a Malpensa gli anarchici entrati in aeroporto – due uomini e due donne – sono stati arrestati.