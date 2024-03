Basket Uisp, volata finale prima dei playoff in tutte le categorie

Siamo arrivati ai due terzi del campionato provinciale Uisp di Varese di basket ed è giustamente ora di fare un riassunto della situazione con Renato Vagaggini, commissioner e organizzatore del Torneo (nella foto in alto).

«Siamo molto contenti di come stiano andando le cose: grande equilibrio ed impegno in tutte le squadre, sia a livello senior, che Under ed anche nel minibasket. Campionati avvincenti e divertimento assicurato per tutti, coinvolgimento totale anche grazie allo splendido nuovo sito internet del campionato (basketvarese.sportinthezone.it): un mix spettacolare per il campionato dei record!».

A brevissimo inizieranno i play off e i play out per tutti i campionati e la lotta sarà grande, perchè ci sono tante squadre agguerrite, ed anche perché molto spesso nella post-season le differenze di valore tecnico diminuiscono notevolmente e l’equilibrio resta massimo. «Fra i senior, in First League il pronostico va senza ombra di dubbio all’imbattuta Besozzo Horses – dice Renato Vagaggini – Sono i favoriti, ma occhio alle sorprese, a cominciare dagli Irish Venegono (anche loro imbattuti) e dalle altre due capoliste degli altri gironi (Albizzate e Antoniana Como). Ma almeno una decina di altre squadre valgono le prime in classifica e l’equilibrio sarà massimo….così come nei play out, per evitare le due retrocessioni previste».

«In Second League – continua il commissioner – grande battaglia per la conquista dei tre posti che varranno la promozione: dietro alle tre capoliste dei gironi (OSC Tradate, Mastini Turbigo e Castelletto Ticino), la concorrenza è ben agguerrita, a dimostrazione di un livello tecnico sempre più alto».

Particolarmente apprezzati sono anche i campionati Under, ormai da considerare come validissima alternativa ai Campionati FIP. Fra gli Under 18, grande lotta fra Lonate Ceppino, La Sportiva Gavirate e Novara Basket, mentre fra gli

Under 17 sono Fulgor Omegna e Villaguardia a contendersi il primato. Negli Under 16 invece Casorate, Besozzo, Caronno Pertusella e Lentate sembrano le candidate per la vittoria finale, mentre negli Under 15 Appiano Gentile e Mastini Turbigo guardano tutti dall’alto.

Grande equilibrio anche negli Under 14, con Lonate Ceppino, Brianza e Borgomanero Beavers a contendersi i primi posti; Daverio Rams è la più forte fra gli

Under 13, ma occhio anche a Besozzo, Fulgor Omegna e Inveruno. Lentate e Mariano Comense sono le prime due degli under 12, mentre fra gli Under 13 femminile grande lotta fra Pro Patria Busto Arsizio e Accademia VCO.

Non resta che aspettare i play off e le finali di Malnate dell’ 1 e 2 giugno 2024, per decretare le vincitrici: buon basket Uisp a tutti!