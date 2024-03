Cade un ramo nei boschi tra Albizzate e Sumirago: grave un 46enne

In un’area boschiva al confine tra i comuni di Albizzate e Sumirago, si è verificato un grave incidente nella mattina del 30 marzo, poco prima delle 9. Durante delle operazioni di taglio piante all’interno del bosco, un ramo è caduto, colpendo alla testa un uomo di 46 anni.

Sul posto i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco, in particolare la squadra di Somma Lombardo e i SAF di Varese: questi ultimi hanno aiutato a portare la vittima fuori dal bosco e in ambulanza, che è partita in direzione dell’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso.

Secondo le prime informazioni l’uomo, sul posto insieme a diverse persone tutte attrezzate per il taglio piante, apparterrebbe a un gruppo di volontari che stava svolgendo questo lavoro per raccogliere fondi in beneficienza.

I Carabinieri di Gallarate sono sul posto per la ricostruzione dell’accaduto.