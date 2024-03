Caruso: “Bene i dati sul turismo: insieme alla cultura è un punto nevralgico del territorio di Varese”

La notizia della crescita del turismo in provincia di Varese viene commentata con favore dall’assessore regionale Francesca Caruso: «La cifra record di turisti registrata a Varese nel 2023 dimostra la crescita dell’attrattività di questa provincia. La Lombardia, ancora una volta, si attesta come regione in grado di valorizzare i suoi territori mettendo in evidenza unicità e bellezze, anche quelle culturali, possedendo tutte le caratteristiche necessarie per essere affascinante anche fuori dai confini regionali. Un aspetto non marginale nel conseguimento di questo importante risultato. Varese, infatti, può vantare la presenza di quattro siti Unesco, come Monte San Giorgio, Isolino Virginia, il Monastero di Torba e il Sacro Monte, luoghi ricchi di storia. La sinergia tra cultura e turismo è un punto nevralgico per rendere Varese, e più in generale tutta la Lombardia, sempre più protagonista di un “rinascimento culturale” che ponga al centro la promozione di un patrimonio unico».

Proprio ieri l’assessore ha presentato nella sede varesina della Regione l’Avviso unico cultura che mette a disposizione 5 milioni di euro per eventi di valore.