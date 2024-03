Chiuso per una notte l’allacciamento della tangenziale di Varese alla A8

La Tangenziale di Varese sarà interessata da lavori di posa e manutenzione cavi, e a tal fine, dalle 21 di martedì 2 alle 5 di mercoledì 3 aprile, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, in direzione Varese, sarà chiuso per chi proviene dal Valico del Gaggiolo. Per evitare disagi, si consiglia di utilizzare l’uscita di Buguggiate per accedere alla A8.

Questo intervento temporaneo è necessario per garantire la sicurezza e l’efficienza della rete stradale. Ricordate di pianificare il vostro viaggio tenendo conto di questa chiusura.