Compost in piazza, tutto pronto per la seconda edizione con S.I.Eco.

Economia circolare, sostenibilità, rispetto per l’ambiente. Questa la formula di Compost in piazza, l’evento di S.I.Eco. dedicato alla sostenibilità e all’informazione sul corretto uso del compost tra le mura e il verde domestico.

Sabato 23 marzo a partire dalle 8.30 nelle principali piazze dei Comuni soci dell’impresa — Cassano Magnago, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Gazzada Schianno, Lonate Ceppino e Brunello — i cittadini, muniti di pala e contenitori, potranno prelevare un campione gratuito di compost per sfruttarne le potenzialità nell’orto e nel giardino domestico.

La partecipazione a Compost in piazza è libera e gratuita e non richiede prenotazione. Il compost sarà disponibile fino ad esaurimento scorte e sarà necessario da parte dei partecipanti attenersi alle disposizioni fornite dai singoli Comuni per accedere al servizio (luoghi, orari e modalità di ritiro e utilizzo del compost sono segnalati nella locandina in allegato al presente comunicato stampa).

Il compost: da scarto a risorsa ecologica

Il compost è un fertilizzante organico ottenuto dal trattamento dei rifiuti organici domestici conferiti con la raccolta differenziata. La sua ricchezza in microelementi, flora microbica attiva e humus ne fa una risorsa naturale biologicamente stabile e preziosissima per la coltivazione (sia in vaso che in campo aperto) e per il florovivaismo. Oltre a possedere indiscusse proprietà agrotecniche, il compost è un ottimo amico dell’ambiente e un eccellente testimone della bontà dell’economia circolare. Esso, infatti, deriva dalla pratica virtuosa del compostaggio, che riproduce in impianti appositi e in maniera accelerata e controllata la degradazione che i microorganismi ambientali svolgono sugli scarti organici domestici. Al termine del processo di maturazione, si ottiene un vero e proprio strumento ecologico, in grado non solo di riportare al terreno sostanza organica ed elementi nutritivi, stimolare la crescita delle piante, migliorare la struttura e l’idratazione del suolo, ma anche e soprattutto diventare materia prima di un nuovo ciclo produttivo.

S.I.Eco s.r.l.

Servizi Intercomunali Ecologici s.r.l. è una società a capitale pubblico attiva sul territorio dal 2006. La sua storia affonda le radici nel know how e nell’esperienza maturata come gestore unico, per oltre quarant’anni, dei servizi di igiene urbana del Comune di Cassano Magnago, in provincia di Varese. Ad oggi S.I.Eco gestisce i rifiuti e i servizi pubblici dei Comuni di Cassano Magnago, Castellanza, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Gazzada, Lonate Ceppino, Castelseprio, Brunello, Lozza con un occhio attentissimo all’ecologia, alla sostenibilità economica e ambientale e all’economia circolare. La mission di S.I.Eco si orienta sulla gestione e sulla capillarizzazione della raccolta rifiuti, al fine di inviarne al recupero e al riciclo la maggior quantità possibile. Per realizzarla, la governance aziendale gestisce le attività seguendo una strategia di collaborazione e di cooperazione con le imprese e le amministrazioni locali, al fine di ottimizzare i processi produttivi, ampliare progressivamente la gamma dei servizi offerti, impegnarsi nella ricerca di sistemi di trattamento e di recupero dei rifiuti raccolti nel pieno rispetto dell’ambiente.