Galimberti: “A Malnate impegniamoci da subito per il ballottaggio”

A urne ancora aperte in Abruzzo, dove il centrodestra cerca una conferma per il proprio candidato alla presidenza della Regione, mentre il centrosinistra con un campo larghissimo spera di riconquistare l’amministrazione come appena successo in Sardegna, Davide Galimberti guarda vicino casa sua ed interviene sulle amministrative. “Una delle sfide elettorali più avvincenti della prossima tornata elettorale è sicuramente Malnate. Comune che confina con la città di Varese”.

Un interesse dettato dal suo ruolo di sindaco, ma è chiara anche la lettura politica come esponente di spicco del Partito democratico. «Nel centrosinistra sembra che si presentino due schieramenti. Sono due ottime candidate, entrambe da anni in prima linea per dare concretezza alle priorità della comunità malnatese. Tra le nostre amministrazioni c’è da sempre una collaborazione positiva e sinergica: abbiamo promosso in modo coordinato progetti in ambito sociale, della mobilità, nel campo della sostenibilità e della programmazione urbanistica».

Perché le interessa tanto Malnate?

«Seguo con interesse la campagna per le elezioni che sono sul nostro territorio. Nello specifico ho aderito alle richieste di Nadia ed Irene di prendere parte agli incontri che faranno per il lancio della loro campagna elettorale per portare la mia esperienza di sindaco di Varese alla presentazione delle rispettive candidature. La mia impronta politica è da sempre basata sulla costruzione di un progetto amministrativo e politico unito ed esteso, capace di allargare, includere, coinvolgere eventualmente sfruttando anche il ballottaggio visto che Malnate è uno dei comuni sopra i 15 mila per cui è previsto».

Intanto però il centrosinistra si divide dopo aver governato per tanti anni…

«Nella mia esperienza è stato sempre prioritario superare le singole divergenze di vedute per promuovere una sintesi di progetto su cui lavorare e soprattutto impegnarsi da subito per preparare il ballottaggio poiché non si costruisce una ipotesi di collaborazione nelle ultime settimane, ma già con la presentazione delle candidature. Lanciando segnali e messaggi anche all’elettorato che si vorra’ coinvolgere all’eventuale secondo turno».

LE DUE CANDIDATE DEL CENTROSINISTRA

Cosa la fa credere che si possa ricomporre uno schieramento unito dopo il voto?

«Proprio perché Irene e Nadia e le rispettive coalizioni hanno saputo lavorare per molti anni uniti e in modo sinergico, portando a compimento diversi progetti nell’interesse della comunità, al di là delle diverse sfumature in un eventuale secondo turno sono sicuro che le due anime del centrosinistra sapranno trovare una sintesi comune proprio perché sono anni che lavorano insieme. Questo penso sia elemento di conforto e rassicurazione per il comune che avrà un gruppo di persone che guarda alla comunità che si accinge a amministrare con alla guida due amministrativi capaci e ne stanno dando prova».

Cosa dirà alle due candidate?

«Chi arriverà al ballottaggio dovrà coinvolgere l’altra e la sua coalizione. Chi arriva terzo dovrà farsi coinvolgere totalmente e battersi al secondo turno come se ci fosse lei al ballottaggio. È importante che le regole d’ingaggio siano da subito chiare soprattutto per i cittadini di Malnate che vogliono e pretendono chiarezza. Questo è quello che andrò a dire alla presentazione di entrambe».