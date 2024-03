Il fuoco distrugge la roulotte abbandonata lungo la pista ciclabile di Lonate Pozzolo

I Vigili del Fuoco di Busto Arsizio sono intervenuti oggi, mercoledì, con una squadra e un mezzo lungo la pista ciclabile che costeggia il canale industriale/Naviglio a Lonate Pozzolo per spegnere le fiamme che hanno divorato una roulotte parcheggiata in un campo a ridosso del tracciato.

Il rimorchio, da quanto si apprende, era in stato di abbandono e, dunque, non abitata e non custodita. Le cause che hanno scatenato l’incendio ancora da accertare.