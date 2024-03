Il mondo delle emozioni di Carla Pugliano in mostra a Comabbio

L’artista Carla Pugliano è al centro dell’attenzione con la sua mostra personale intitolata “Catarsi evolutiva”. Questo evento artistico si svolgerà dal 6 al 21 aprile a Comabbio nei luoghi che hanno ospitato un nome illustre dell’arte contemporanea italiana: Lucio Fontana, a Comabbio, dove il celebre pittore visse e produsse le sue ultime opere artistiche, tra cui i famosi Tagli, Attese e Concetti Spaziali. L’evento sarà patrocinato dal comune di Comabbio

Dopo il recente successo con la sua personale nello storico Palazzo Velli, nell’ambito di Rome Art Week (evento patrocinato da Ministero della Cultura, Regione Lazio, Università La Sapienza), l’artista torna nella sua provincia, a Comabbio, con una nuova esposizione: Catarsi Evolutiva presso la Sala dedicata a Lucio Fontana.

Al suo attivo, ha oltre 40 esposizioni con partecipazioni in importanti fiere di settore ed eventi di portata nazionale ed internazionali. In occasione delle sue personali, tra gli altri, ha ottenuto lusinghieri riconoscimenti da nomi illustri come Vittorio Sgarbi e Daniele Radini Tedeschi, curatore della Biennale di Venezia.

La mostra “Catarsi Evolutiva” rappresenta un viaggio attraverso l’anima, un percorso di metamorfosi e liberazione che si manifesta con e attraverso l’arte. Il concetto di “catarsi” riporta anche alla connessione in cui Aristotele lo pose in rapporto all’arte, egli osservava come la partecipazione passionale che si realizza nello spettatore rispetto alle vicende e al dramma non è semplicemente passiva e negativa (come l’aveva considerata, e perciò respinta, Platone), ma rappresenta anzi quasi uno sfogo, una liberazione da ciò che nell’anima corrisponde a tale pathos, e dunque porta a una forma di rasserenamento e calma interiore.

“Attraverso una melanconica riflessione sul senso dell’esistenza, cerco di raccontare silenzi, ansie, fragilità e solitudine, ma anche la volontà di riscatto, sentimenti che, attraverso la rappresentazione artistica, mi restituiscono un senso di pace profonda. Tematiche universali che trascendono il tempo e restano sospese sul filo dell’eternità. La mia ricerca intimista si concentra sui corpi, sui volti, quali tramiti di un messaggio che si dissolve talvolta in scenari onirico-mitologici, altri in contesti surreali di carattere astratto. In alcune tele emerge il conflitto tra tradizione e contemporaneità: la pazienza di chi costruisce strati di incarnato velatura su velatura, e l’istinto che porta a liberare spatolate materiche e pennellate indisciplinate, alla ricerca di un viscerale ‘punto di rottura’..”

Carla Pugliano, con la sua pittura eterogenea e profondamente emotiva, ci invita a esplorare mondi interiori e a riflettere sui sentimenti umani. Un viaggio esperienziale intenso tra le 25 tele presentate che raccontano la spasmodica ricerca di contenuti e combinazioni cromatiche “Credo che il processo creativo rimanga sempre un mistero. Esso avviene come una sintesi di ciò che ci spinge a cercare un significato nella vita attraverso l’arte. Nel groviglio emozionale della pittura, entrambi gli emisferi del cervello sono attivati: il sinistro, dedicato alla razionalità e alla visione dettagliata, e il destro, alla creatività, alla visione globale e all’intuizione. Trovare l’equilibrio tra questi due aspetti e continuare a evolversi è la sfida costante di ogni artista”

La mostra, curata da Massimo Cassani, è promossa dall’Associazione culturale Il borgo di Lucio Fontana con il patrocinio del Comuna di Comabbio.

L’inaugurazione avrà luogo il 6 aprile 2024 alle ore 17.30 e la mostra proseguirà fino al 21 aprile con il seguente orario: sabato e domenica ore 10.00/12.30 e 16.00/18.30. Ingresso libero.

Per informazioni: ilborgodiluciofontana@gmail.com

Per ulteriori informazioni sulla mostra e l’artista

https://www.instagram.com/carla_pugliano/

https://www.facebook.com/carla.pugliano/

https://carlapuglianoartist.com/