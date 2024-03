In Val Grande letture sotto il secolare albero di 400 anni

Un appuntamento in occasione della Giornata Mondiale della Poesia e della Giornata Internazionale delle Foreste in programma per il 24 marzo

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia e della Giornata Internazionale delle Foreste (che cadono il 21 marzo di ogni anno), il Parco Nazionale della Val Grande e la Casa della Resistenza di Fondotoce, nell’ambito del progetto Parco Letterario Nino Chiovini, organizzano un evento di lettura a Cavandone sotto lo storico tasso, albero secolare di oltre 400 anni.

Le letture protagoniste dell’evento saranno tratte dai libri di Nino Chiovini, Mario Rigoni Stern e Henry David Thoreau e saranno a cura del gruppo “Lettori della Resistenza”. La letteratura diventa così uno strumento al servizio dell’ambiente, una chiave di lettura che ne approfondisce il significato, interpretandolo ed esaltandone gli aspetti di paesaggio culturale che non è più solo panorama.

Cavandone, da poco entrato nei confini del Parco Val Grande, è raggiungibile, oltre che in auto, anche a piedi in autonomia tramite il sentiero che parte da Suna. La lettura si terrà il giorno domenica 24 marzo, avrà inizio alle ore 16 e terminerà all’incirca alle 17, così da consentire a chi sale a piedi di poter scendere con la luce del sole. Il ritrovo è quindi fissato per domenica 24 marzo alle ore 16 a Cavandone sotto lo storico tasso che si trova in prossimità della chiesa parrocchiale della Natività.

L’evento è gratuito e non è necessario iscriversi, in caso di pioggia sarà annullato.