La delusione di Bialaszewski: “Partita difficile, approccio sbagliato”

BIALASZEWSKI 1 – «Sono molto dispiaciuto per come è andata, è stata una gara deludente. Era una partita difficile e non abbiamo avuto l’approccio che avremmo voluto al match. Inoltre nel secondo tempo Reggio Emilia ha dimostrato di avere più voglia di vincere rispetto a noi».

BIALASZEWSKI 2 – «Sicuramente le rotazioni della squadra si sono accorciate per l’assenza di Davide (Moretti ndr) e questo ci ha messo in difficoltà. Nel frattempo la Unahotels ha trovato una grandissima serata con Galloway che ha giocato una partita super ma ha avuto tanto anche da altri interpreti».

BIALASZEWSKI 3 – «Un’altra partita dal passivo molto pesante? In questa Lega ci sono diverse squadre molto profonde contro le quali fatichiamo e con cui capita di subire sconfitte simili. Anche per questo dobbiamo capire come possiamo migliorare ed evitare certi risultati».

PRIFTIS 1 – «Quella di stasera è stata una partita molto interessante perché Varese ha un modo di giocare diverso dalle altre squadre e quindi non era facile. Per questo motivo faccio i complimenti a tutta la squadra e allo staff: ora cominciamo a pensare subito la prossima a Pesaro».

PRIFTIS 2 – «Black ha dato un forte contributo sia per la parte tecnica perché ha permesso di aprire gli spazi ai nostri esterni grazie al suo lavoro sui blocchi, sfruttato per tirare da 3 o entrare. Per il modo in cui difendeva Varese questo aspetto era molto importante. E sotto, oltre a Black, abbiamo avuto una grande partita di Faye».

MORETTI – «Ho ricevuto un graffio nell’occhio mentre andavo a rimbalzo e purtroppo ho iniziato a perdere sangue e per questo motivo sono dovuto rientrare negli spogliatoi. Spero sia un problema che si possa risolvere velocemente ma in questo momento l’occhio mi fa male e mi spiace non aver potuto giocare».