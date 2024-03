Varie Associazioni del Varesotto, ambientaliste, sportive e culturali hanno lavorato sodo in questi ultimi mesi per trovare sinergie, punti di convergenza e soprattutto un obiettivo comune.E’ nata così Rete Lago di Varese e Comabbio. Il lavoro di squadra moltiplica il successo di un sogno, quello di avere “I laghi puliti”. (foto Marta Dionigi)

È proprio questo il principale obiettivo di Rete Lago di Varese e Comabbio (i due laghi sono collegati e fanno parte dello stesso bacino imbrifero): la bonifica delle acque per ridare vita, benessere e prospettiva a degli splendidi laghi, alle loro rive e ai loro ecosistemi.

“Dal 2019 chi si sta occupando del monitoraggio e della salvaguardia del Lago di Varese è la Regione Lombardia attraverso l’Accordo Ǫuadro di Sviluppo Territoriale (AǪST) del Lago di Varese -spiegano dalla neonata realtà- con cui la Rete Lago di Varese e Comabbio si è già messa in contatto, al fine di entrare a farne parte e di consentire a tutte le associazioni una migliore comunicazione e azione congiunta, anche con lo scopo di monitorare i lavori in corso d’opera e di proporre soluzioni alternative adeguate ed efficaci che dovrebbero risolvere il problema dell’inquinamento”.

A tal proposito è già stata inoltrata ad AǪST richiesta di informazioni dettagliate di catasto relative alle condotte fognarie, oggi inadeguate e principali cause della problematica delle acque. Ǫuesto è il primo passo, che dovrà trovare seguito con un progetto di massima come base indispensabile per la ricerca di finanziamenti a livello Europeo che ne concretizzino il risultato.

La “Rete” attraverso il lavoro congiunto dei suoi aderenti si propone inoltre il traguardo di promuovere la conoscenza e la consapevolezza dell’importanza ambientale storica e culturale dei laghi Varese e Comabbio e di favorire lo sviluppo di progetti sostenibili che tengano conto della tutela dell’ambiente lacustre nel contesto dello sviluppo economico e turistico del territorio.

Rete Lago di Varese e Comabbio ha principalmente un sogno: vuole restituire a tutti i cittadini in modo inclusivo i loro laghi, quelli di una volta. Ǫuei laghi dove eravamo abituati a nuotare e pescare. Ǫuei laghi, patrimonio di rara bellezza che in tanti ci invidiano. Chi vuole conoscere da vicino “Rete Lago” potrà trovare i referenti il 20 e 21 Aprile in Piazza Montegrappa in occasione di Ecorun e Lions Day.

Hanno aderito alla Rete: Italia Nostra Sezione di Varese, Save Lake Varese – Bodio Lomnago – MAREVIVO Delegazione di Varese, Slow Food provincia di Varese APS, Eco Run Varese, Viviamo il lago di Varese – Cazzago Brabbia – Ama & Vivi Plastic Free – Azzate – CCS Collettivo Cultura Sport – Oltrona Groppello –