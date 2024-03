Le opere di Arcangelo al Museo Butti

Riapre al pubblico il Museo Butti Contemporanea di Viggiù, dopo gli ultimi interventi di riqualificazione della nuova sede espositiva, al secondo piano di Casa Butti, con la mostra antologica, dedicata al pittore Arcangelo, curata dalla conservatrice Veronica Zanardi e accompagnata dal testo critico di Roberto Gramiccia, pubblicato nel secondo catalogo de “I quaderni del Butti”.

Le tredici opere in mostra datano dai primissimi anni Novanta del secolo scorso per arrivare agli ultimi anni di questo secolo, abbracciando alcuni dei principali cicli pittorici che caratterizzano la produzione artistica dell’autore.

(…) Arcangelo: un artista eretico, un libero pensatore bruniano che, nonostante la mefitica bonaccia, continua il suo viaggio e, oggi, approda in questo piccolo ma prezioso museo, a portare la testimonianza della sua pittura scortese e seducente. Arcangelo, uno dei pochi pittori-pittori veramente di talento nel pieno della sua maturità, degli sfinimenti e delle atmosfere soporifere del post-contemporaneo non ne vuole sapere. Da molti anni prosegue il suo viaggio fisico e mentale, con il coraggio ma anche con la cortesia di chi – come ci è capitato di scrivere – “gira il mondo con in mano una bottiglia di vino (o di rum) per offrire a chi incontra una bevuta”

(…) Introspezione più che rappresentazione. Esplorazione dell’ignoto piuttosto che cronaca del presente. Pittura di gesto ma anche di sapienza compositiva figlia di una tradizione antica. Vitalismo pulsante e inesauribile volontà di ricerca che riconcilia con la pratica di azioni e pensieri ispirati a idee forti e non alla rassegnazione “debolista” di chi si acconcia a “passare la nottata”. Ecco, Arcangelo, con la sua arte, la nottata la vuole rendere indimenticabile, come una notte d’amore con la più bella e amata delle donne.

Arcangelo è nato ad Avellino nel 1956, vive e lavora a Milano e San Nazzaro, Benevento. È docente di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Roma, esordisce in Germania e in Svizzera, alla Galleria Tanit di Monaco di Baviera, a Basilea alla Galleria Buchmann e con “Perspective”, esposizione in occasione di Art Basel, Basilea. Seguono la Galerie Janine Mautsch, Köln, Galerie Pierre Huber, Genève, Galerie Maeght-Lelong, Paris, Edward Totah Gallery, Londra. Partecipa alla XI Quadriennale Nazionale d’Arte, Roma nel ‘86 e alla XII Quadriennale Nazionale d’Arte, Roma. Nel ’96.

ARACANGELO PITTORE ULISSICO

17 marzo 2024 – 19 maggio 2024

A cura di Veronica Zanardi

Testo critico Roberto Gramiccia

MUSEO BUTTI | CONTEMPORANEA, Viale Varese 4, Viggiù (VA)

Inaugurazione Domenica 17 marzo dalle ore 11.00

Orari: Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato 14.30-18.30 (su prenotazione tramite sito: www.museiciviciviggiutesi.com). Domenica 14 – 18