Le scuole di Saronno tornano in piazza in nome della pace

“Se vuoi la pace, prepara la pace”. Questo lo slogan per la grande manifestazione di piazza in programma a Saronno per mercoledì 27 marzo, dove sono attesi per le vie centrale della città migliaia di studenti.

La manifestazione in favore della pace è promossa dal coordinamento associativo “4 Passi di Pace” ed è organizzata ormai da alcuni anni in primavera.

Gli studenti delle scuole cittadine si troveranno in piazza Volontari del Sangue, per poi percorrere le vie del centro e tornare al punto di partenza.